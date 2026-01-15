[Vidéos] K-Pop Demon Hunters : le phénomène débarque pour un concert à La Réunion

Ce samedi 17 et ce dimanche 18 janvier 2026, Alexiane Broque et Doryan Ben, les voix françaises officielles de K-Pop Demon Hunters, le film ayant battu tous les records sur Netflix, débarquent à La Réunion pour deux concerts à la Nordev (Saint-Denis). Ces concerts, produit et imaginé par SHMevents, marquent une première mondiale, avec deux shows inédits conçus exclusivement pour l'île. (Photos vg/www.imazpress.com et SHMevents)

L'engouement du public réunionnais a été immédiat et spectaculaire dès l'annonce des concerts. Les places pour la première date sont parties en moins de 48 heures. La seconde date a affiché complet sur les places assises en moins de deux minutes.

Pour la première fois à La Réunion, le public pourra découvrir ce phénomène mondial à travers une expérience scénique mêlant univers K-Pop, pop, performances vocales et visuelles et mise en scène originale ainsi que de nombreuses surprises.

Imaz Press est allée rencontrer Alexiane Broque et Dorian Ben, les voix françaises officielles de K-Pop Demon Hunters :

- Le Programme -

• 16h00 : Ouverture des portes

• 17h00 : DJ set immersif vidéo par Harold Ba

• 18h00 : Début des concerts : Mickaël Pouvin en ouverture de show puis Alexiane Broque et Dorian Ben, les voix françaises officielles de K-pop Demon Hunters

De nombreuses surprises viendront ponctuer la soirée, pour les petits et les plus grands. Des stands de restauration et de boissons seront présents sur place.

Pour Sarah Hugon de SHMevents, c'est une fierté d'avoir réussi à produire cet événement à La Réunion : "Nous sommes capables de créer ce type de concerts d'envergure, en y associant nos talents réunionnais, artistes, DJ et danseurs locaux. C'est aussi un projet qui crée l'emploi de plusieurs dizaines de personnes à l'occasion de ces deux dates exceptionnelles".

Écoutez la version française de la chanson "Briller".

- "Golden" de Kpop Demon Hunters primé aux Golden Globes ! -

Le film sud-coréen a reçu de nombreux prix : plus de 110 nominations dans diverses cérémonies internationales, 80 trophées gagnés. Les deux plus récents ont été décrochés lors de la 83ème cérémonie du concours américain. Kpop Demon Hunters a reçu les distinctions de meilleur film d'animation, mais aussi celle de la meilleure chanson originale avec "Golden". Écoutez.

Entre meilleur film d’animation et meilleure chanson originale, le phénomène KPop Demon Hunters consolide sa place incontournable dans l’industrie.

Le film a explosé les compteurs sur Netflix, devenant l’animation la plus visionnée de l’histoire de la plateforme.

vg et ma.m/www.imazpress.com/[email protected]