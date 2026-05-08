L"Entre 2 Z’Arts" l’artisanat péi en fête ce dimanche à l’Entre-Deux

Le village de l’Entre-Deux s’apprête à vibrer au rythme de la création locale. L’Office du Tourisme Intercommunal du Sud (OTi du Sud) annonce la tenue de la quatrième édition de "Entre 2 Z’Arts", qui se déroulera cette année le dimanche 10 mai 2026, dès 9h00. Une édition record avec pas moins de 42 artisans au rendez-vous (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pour ceux qui l'auraient manqué l'an dernier, l'événement revient avec une ambition renforcée. Ce sont pas moins de 42 artisans cette fois qui investiront les jardins de la Kaz Tourist’ et l’Arboretum Jules Maillot. Cette vitrine du "fait main" 100 % péi proposera une diversité de savoir-faire unique dans le Sud de notre île.

- Une journée d'immersion et de partage pour toute la famille -

À l’approche des fêtes des mères et des pères, Entre 2 Z’Arts propose une alternative éthique et locale pour dénicher des cadeaux originaux.

Le programme a été conçu pour offrir une expérience immersive aux visiteurs :

Savoir-faire traditionnel : ateliers d’initiation au tressage du choca, découverte sensorielle du café péi (de la fève à la tasse) et création d’une Kaz Kréol en papier

Créativité et ludisme : atelier gratuit de rédaction de poèmes pour les parents et une Photobox en libre accès pour immortaliser la journée

Art de vivre : une invitation à flâner entre les cases traditionnelles et les jardins fleuris du village en cette période de vacances scolaires

- Au programme-

Découverte et dégustation du Kafé Péï avec Alexandre de Kafé Lontan à 2euros

Rédaction d’un poème spécial Fête des Mères avec Somnica Event

Une Photobox pour garder un souvenir de la journée

Un concours photo #monsudekmaman sur le facebook de l’OTISUD

Pour l’ambiance musicale: l’orchestre “Hirondelles” et “Isnel en live”

Ateliers de création à prix préférentiels (2euros) sur inscription :

Atelier de création de bijoux en papier avec Flo et les p’tits papiers

Atelier d’initiation à la broderie traditionnelle avec Astèr lontan

Atelier d’initiation au tressage du choca avec L’Association des Petits Métiers

Atelier création d’une Kaz Kréol en papier avec Les Mains d’Adrienne

Atelier création d’un Kokédama péï avec Mon Atelier.re

- Une clôture musicale avec Isnel -

L'ambiance sonore sera assurée dès la matinée par l'orchestre Les Hirondelles. Pour clôturer cette journée en beauté, l'artiste Isnel se produira en live. Sa musique, subtil mélange d’héritage maloya et de sonorités urbaines modernes, apportera une dimension artistique contemporaine à ce rendez-vous désormais incontournable de l’artisanat réunionnais.