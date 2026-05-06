Etang-Salé : la compagnie LéLa présente l’Enfant de l’Arbre au Théâtre des Sables

L’Enfant de l’Arbre, un conte théâtral et musical est présenté par compagnie LéLA ce mercredi 6 mai 2026 à 16h00 au Théâtre des Sables à l'Etang-Salé. L'histoire est celle d'un enfant vitvant au pied d’un arbre qui le nourrit et le protège. Ensemble, ils forment un équilibre fragile. Mais lorsque l’eau disparaît, l’arbre se meurt. L’enfant n’a d’autre choix que de partir, note le Théâtre des Sables dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Ghislain Durif)

S’ouvre alors un voyage initiatique. Ce conte théâtral et musical, à la fois poétique, philosophique et écologique, suit un jeune héros, Candide des temps modernes, confronté aux paradoxes d’une société qu’il découvre. Avec une innocence lucide, il interroge le travail, le partage des ressources et la place du rêve, jusqu’à toucher à l’essentiel, sa propre humanité.

Dès l’ouverture, la langue créole, portée par une poésie intense, saisit et bouleverse. Puis se déploie l’image d’un banyan majestueux, drapé avec une élégance presque irréelle. La mise en scène, d’une grande précision, installe une tension subtile entre ironie et gravité. À la causticité du propos répond une tendresse inattendue, qui affleure dans les figures les plus simples : un balayeur, un couple en robe de chambre.

L’écologie et le gaspillage traversent la pièce comme une urgence. La critique sociale y est vive, parfois mordante, sans jamais renoncer à la nuance ni à l’humanité. Les injonctions politiques sont mises à nu avec finesse et acuité.

Sur scène, quatre interprètes, en parfaite osmose, donnent corps à cette œuvre remarquable à bien des égards.