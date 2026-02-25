Festival Solomnia : la salle du Kerveguen s'enflammera sur des sons électrisants ce vendredi 27 février

Le festival Solomnia va animer la salle du Kerveguen en la transformant "en un véritable espace immersif dédié aux musiques électroniques", indiquent les organisateurs. Ce vendredi 27 février 2026, aura lieu l'expérience unique où DJ sets et performance live se rencontrent pour un événement immersif. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Une programmation électrique attend les visiteurs.

Ce vendredi 27 février 2026, découvrez les stars de la musique électro de 19h à 00h au Kerveguen à Saint-Pierre.

Des artistes locaux de l'univers électronique se réuniront :

- Kisling B2B Nya Curtis (Collectif Kollektiv Zusammen/Desinvolt)

- Syl Martin (en live) (Label Deliwe Corp)

- Nayah B2B Killian (Label et collectif Kamarads Records)

- Tricio (Résident La Délicieuse / Electropicales)

Le tarif est fixé à 10€ et à 6€ pour le tarif réduit (demandeur d'emploi, étudiant, lycéen, enfant de 3 à 15 ans, personne porteuse de handicap et personnel Cos St-Pierre sur présentation de la carte).

Le festival Solomnia ne se limite pas à la musique : il devient également une scène "pour le tournage du film Solomnia, une oeuvre qui explore les vibrations et l'énergie de la nuit urbaine", précise le service culturel.

"La soirée servira de décor, où la scène, le public et les performances se fondent dans l’image, capturant l’atmosphère brute et immersive de l’événement. Les spectateurs deviennent à la fois acteurs et témoins, offrant au film une authenticité unique, ancrée dans l’énergie palpable de la nuit et dans le décor urbain inspiré de la ville fictive de Blackswirl", souligne les organisateurs.