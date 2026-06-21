Sortez les roulèr les violons, les guitares, les kayamb, c'est la fête de la musique

La musique sera en fête ce dimanche 21 juin 2026 à La Réunion. Une soirée, plusieurs lieux différents, zéro billet à payer. Pour la Fête de la Musique 2026, plusieurs communes déroulent une partition gratuite aux quatre coins de l'île. Les coins de rues, les bars, les restaurants vont s'animer. Un programme éclectique à retrouver (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

À La Réunion toutes les communes participent à ce grand événement musical populaire et surtout gratuit. L'occasion pour les artistes - professionnels ou amateurs - de proposer de très nombreux concerts gratuits.

- Fête de la musique : demandez le programme -

• Saint-Denis

La Fête de la musique fait son cinéma à Saint-Denis. Il y en aura pour tous les goûts musicaux : au total, 35 scènes accueilleront près de 1.000 artistes, nationaux et locaux ce dimanche 21 juin 2026.

La proposition musicale est riche : du Maloya à la Techno, en passant par le Rap et le Séga... Les artistes connus de l'île côtoieront les élèves de l'École Municipale de Musique, de Danse et d'Art Dramatique Loulou Pitou.

Des partenariats avec des restaurateurs, des bars ou encore des boutiques permettront de proposer des scènes diverses et variées au centre-ville.

À l'occasion de la Fête de la Musique, Citalis met en place un dispositif afin d'accompagner les habitants dans leurs déplacements et leur permettre de profiter pleinement des festivités en toute sérénité. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Dès 17h, l'offre de transport sera renforcée sur le réseau afin d'augmenter la capacité de desserte vers le centre-ville de Saint-Denis, principal lieu des animations de cette soirée festive.

À partir de 21h et jusqu'à 1h du matin, un réseau de navettes spéciales desservira les principaux quartiers de Saint-Denis au départ de la Gare Routière, avec des correspondances organisées vers les quartiers périphériques. Ce dispositif permettra d'assurer le retour des usagers vers de nombreuses destinations, notamment La Montagne, Le Brûlé, Bellepierre, Saint-François, La Bretagne, Bois de Nèfles, Montgaillard, La Source, La Trinité ou encore Le Moufia.

Par ailleurs, des navettes gratuites seront également mises en place à Sainte-Marie afin de faciliter l'accès aux festivités organisées par

La ville de Sainte-Marie. Les quartiers de Piton Fougères, Espérance, La Confiance, Terrain Elisa et Montée Sano bénéficieront d'un service dédié avec plusieurs rotations en début de soirée et au retour.

Pour connaître l'ensemble des horaires, itinéraires et points d'arrêt desservis, les voyageurs sont invités à consulter le site internet www.citalis.re

• Saint-Paul

À Saint-Paul, la Fête de la Musique ne se concentre pas sur une seule scène : elle va vivre, au cœur des quartiers, afin de permettre à un maximum de Saint-Pauloises et de Saint-Paulois de profiter des festivités au plus près de chez eux.

À partir de 15 heures, des scènes ouvertes donneront l'opportunité aux artistes amateurs de se produire devant le public. Une volonté de la municipalité d’ouvrir le plus largement possible cette manifestation aux talents saint-paulois.

Une soixantaine d'artistes et de groupes locaux se succéderont ensuite sur les six scènes installées :

- à l'Esplanade du lycée Louis-PAYEN ;

- au Plateau noir de Bois Rouge ;

- à l'Usine de Vue Belle ;

- au C.A.S.E du Hangar à Bois-de-Nèfles ;

- à l'Esplanade de Boucan Canot ;

- au Parc-en-Ciel de Plateau-Caillou

Wizdom, Apolonia, Maiko, Missty, Kvnn, Sista Flo, Seetone, Kom Zot et de nombreux talents émergents participeront à cette édition 2026 placée sous le signe de la proximité et de la découverte.

• Le Port

Jusqu'au 24 juin 2026, la ville du Port célèbre la Fête de la Musique avec une programmation gratuite et ouverte à tous, mettant à l’honneur l’Amapiano, courant musical venu d’Afrique du Sud qui séduit aujourd’hui les scènes du monde entier. Entre concerts, initiations et animations, plusieurs quartiers de la ville vibreront au rythme de cette édition.

Initiation et découverte de l’Amapiano

Avant les grands concerts, le public est invité à découvrir l’univers de l’Amapiano à travers plusieurs ateliers d’initiation organisés dans différents quartiers de la ville.



Dimanche 21 juin : Scène locale au square Sémard

La clôture de cette édition se déroulera sur la scène Banian, au square Pierre Sémard, de 13h à 22h, avec plusieurs talents locaux à l’affiche.

• La Possession

La ville de La Possession vous dévoile la programmation de la Fête de la Musique sur son territoire, organisée le dimanche 21 juin 2026 de 17h à 22h dans les rues Emmanuel Texer et Leconte De Lisle.

Un choix fort a été fait pour cette édition 2026 : mettre à l’honneur les artistes possessionnais. Ainsi, plus de 80 artistes de notre commune seront présents, répartis sur 11 scènes à ciel ouvert.

Retrouvez toutes les informations relatives à la Fête de la Musique sur le territoire sur le site de la ville : https://www.lapossession.re/agenda/778183

• Région Réunion

À l’occasion de la Fête de la Musique, la Région Réunion célèbre la richesse artistique et culturelle à travers deux rendez-vous festifs, le dimanche 21 juin 2026, au CRR de Saint-Paul et à la Villa de la Région à Saint-Denis.

Organisé par la Régie ZETWAL, le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) Cimendef ouvre les festivités dès l’après-midi avec un programme placé sous le signe du partage, de la transmission et de la création artistique. Petits et grands se succéderont sur scène pour offrir au public un spectacle riche et varié mêlant musiques, chant, théâtre et danse. Cette rencontre artistique mettra à l’honneur les talents du territoire dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle.

De 16h à 19h

Au programme :

- Musiques réunionnaises - Percussions africaines

- Chœur de chambre

- Théâtre

- Danses classique, contemporaine et africaine

La célébration se poursuivra à la Villa de la Région Réunion, à Saint-Denis, avec une programmation musicale éclectique réunissant plusieurs artistes de la scène locale.

Le public pourra découvrir ou redécouvrir les univers de DJ Sylvestre, Tatane, Kaf La, Clara, PIXL accompagné de DJ Dan, ainsi que Race Bande, pour une soirée placée sous le signe de la fête et du partage.

• Le Tampon

Les festivités ont été annulées en raison du mauvais temps

- Une fête instaurée par Jack Lang -

Créée en 1982 sous l'impulsion de Jack Lang, alors ministre de la culture de François Mitterrand, cette grande manifestation populaire est consacrée à la musique sous toutes ses formes.

Si on creuse l'histoire pour remonter à ses débuts, c'est en 1981 qu'il faut remonter pour apprendre comment cette fête s'inscrit dans l'histoire culturelle de la France.

Fraichement nommé directeur de la musique et de la danse, Maurice Fleuret déclare à l'époque que : "la musique sera partout et le concert nulle part".

L'année suivante, suite à une grande enquête réalisée sur les pratiques culturelles des Français, on découvre que 5 millions de personnes dont la moitié était des jeunes, jouent d'un instrument de musique. C'est alors que Jack Lang, Maurice Fleuret et Christian Dupavillon imaginent ensemble une grande manifestation populaire qui permettrait à tous les musiciens de jouer et de se faire connaître le temps d'une soirée festive.

C'est ainsi que naît la toute première Fête de la Musique.



Une vraie réussite populaire qui s'exportera par la suite en 1985 à l’occasion de l’Année européenne de la Musique. C'est depuis devenu une vraie fête internationale qui ne se dément pas chaque 21 juin.

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