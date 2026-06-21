[Photos-Vidéos] La Fête de la musique a fait danser Saint-Denis

Alors que la nuit tombait sur Saint-Denis, ce dimanche soir 21 juin 2026, les rues du centre-ville se sont progressivement transformées en une immense scène à ciel ouvert. Entre concerts de maloya, de séga, de rap, de rock ou encore de musique électronique, des milliers de Réunionnais ont répondu présent pour célébrer la Fête de la musique. Devant les bars, sur les places, au détour d'une rue ou sur les scènes installées pour l'occasion, artistes amateurs et professionnels se sont succédé dans une ambiance survoltée. Retour en images sur cette soirée où la musique a une nouvelle fois réuni toutes les générations au cœur de la capitale. (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

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