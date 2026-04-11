Kisa Nou Lé : le concours de court-métrage péi revient pour une 2ème édition en 72 heures

Après une première édition, le concours de court-métrage Kisa Nou Lé revient en 2026 avec l’ambition de faire rayonner la culture réunionnaise à travers la créativité de sa jeunesse. Le défi est lancé : réaliser un court-métrage de 5 à 8 minutes en seulement 72 heures. Début du défi, le samedi 23 mai 2026 à la Cité des Arts (Photo : Kisa Nou Lé)

Le principe est simple : les participants disposent de 72 heures, du samedi 23 mai 2026 à 12h jusqu’au mardi 26 mai 2026 à 12h, pour imaginer, tourner et monter un court-métrage.

À travers ce format court, six équipes sont invitées à proposer une vision originale mettant en lumière l’identité, les traditions et les réalités réunionnaises.

- 72 heures pour réaliser un court-métrage -

Le lancement officiel du concours aura lieu le samedi 23 mai 2026 à partir de 12h à la Cité des Arts, marquant le début du défi créatif.

Les six films réalisés seront ensuite projetés lors de la soirée de restitution, organisée le samedi 30 mai 2026 à partir de 17h au Cinépalmes de Sainte-Marie, en présence du public et d’un jury de professionnels.

Pour cette seconde édition, Kisa Nou Lé s’entoure d’un jury composé de personnalités issues de différents univers :

• L’humoriste Benji

• La présentatrice Aurélie Béton

• Yasmine Moutien, présidente de la chaîne CNJOI

• Édouard Nabet, professionnel de l’audiovisuel

• Guillaume Dillenseger, professionnel du son

La soirée sera présentée par Marion Marimoutou, Miss Réunion 2022.

Cette nouvelle édition est rendue possible grâce au soutien de partenaires publics et privés : la Région Réunion, la ville de Saint-Denis, Antenne Réunion, Microstor, Samoussa Rafougilet, CNJOI chaîne de télé diffusera les courts-métrages sur sa chaîne, la Cité des Arts, ainsi que le Cinépalmes de Sainte-Marie.

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