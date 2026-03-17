L'Etang-Salé : le Théâtre des Sables accueille la pièce "Une trop bruyante solitude"

Le Théâtre des Sables à l'Etang-Salé présentera le jeudi 19 mars 2026 la pièce "Une trop bruyante solitude". Une oeuvre de Marjorie Currenti de la production "ALÉAAA", adaptée du roman de Bohumil Hrabal. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Théâtre des Sables)

Son métier : détruire les chefs-d’œuvre. Sa résistance : les sauver.



Hanta, anti-héros et « clochard céleste » malgré lui, évolue dans une ère totalitaire où les œuvres de l’esprit sont méprisées et le productivisme exalté. Presseur dans une usine de recyclage de papiers, il a pour mission de détruire les livres mis au pilon.



Mais Hanta résiste : il lit en cachette, sauve certains ouvrages et les diffuse clandestinement. Par ses actes discrets mais courageux, il rappelle l’importance vitale des livres et de la liberté d’expression. Des valeurs qu’il faut continuer à défendre sans relâche.



Une plongée intense dans le combat d’un homme contre l’oubli, l’oppression et l’indifférence, où chaque livre sauvé devient un acte de résistance.

Théâtre masqué et marionnettique | La Réunion | Adapté du roman de Bohumil Hrabal

MARJORIE CURRENTI - PRODUCTION ALÉAAA

Une trop bruyante solitude

Jeudi 19 mars 2026 à 20h00

Théâtre des Sables