L’opération "Je lis un livre péi" fête ses dix ans

Pour la 10ème année consécutive, l’association La Réunion organise l’opération "Je lis un livre péi". Un événement incontournable, qui célèbre la richesse et la diversité de l’édition réunionnaise, et qui se tiendra du 18 au 25 avril 2026. Elle se déroule en lien avec la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur du 23 avril. Elle a pour mission de valoriser le travail de création de nos talents locaux tout en rendant le livre accessible à tous les publics (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Durant une semaine complète, le livre péi s’invite partout. Des librairies aux médiathèques, en passant par les points de vente de livres de proximité et les écoles, l’île vibrera au rythme des mots et des images.

"Cette manifestation est unique en son genre : elle réussit le pari de fédérer l’ensemble de la filière. Auteurs, illustrateurs, éditeurs, libraires et bibliothécaires s’unissent pour faire rayonner la production locale et soutenir l’économie du livre à La Réunion", note La Réunion des livres.

- Un programme éclectique -

Le public pourra découvrir et participer à de nombreuses animations entièrement gratuites :

- Rencontres et dédicaces avec les auteurs et illustrateurs péi,

- Ateliers d’écriture, dessin, manga pour stimuler la créativité des petits et grands,

- Lectures musicales, contes, conférences et spectacles vivants,

- Deux chasses au trésor en librairies (le 18 avril dans les librairies Gérard et Autrement de Saint-Denis)



Pour clôturer cette semaine, l’opération se terminera avec le Salon du livre péi, du 23 au 25 avril 2026, au CREPS de Saint-Paul. Ce grand rassemblement sera l’occasion pour le public de retrouver, en un lieu unique, la diversité exceptionnelle de la production littéraire de La Réunion et de rencontrer ceux qui la font vivre au quotidien.

Informations Pratiques

- Quoi ? 10e édition de l’opération « Je lis un livre péi »

- Quand ? Du 18 au 25 avril 2026

- Où ? Dans tout le réseau culturel de La Réunion (librairies, médiathèques, établissements scolaires, etc.)

Le programme complet sera disponible à partir du 4 avril 2026 sur le site de La Réunion des Livres.

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