L’Étang-Salé : une rencontre artistique autour de la créolité dans les collèges Aimé Césaire et Simon Lucas

Les collèges Aimé Césaire et Simon Lucas de L’Étang-Salé ont récemment accueilli une rencontre artistique internationale d’envergure, portée par la Compagnie Tilawcis en partenariat avec le Théâtre des Sables. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet de médiation culturelle "Flamboyants". Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Théâtre des Sables)

Ce projet ambitieux vise à mettre en lumière les liens historiques, musicaux et linguistiques qui unissent les peuples créoles de La Réunion, de Puerto Rico et de La Nouvelle-Orléans. Une histoire marquée par la résilience, le métissage et la transmission, qui constitue un socle essentiel de l’identité créole et qu’il apparaît fondamental de partager avec les jeunes générations.

Une première intervention avait eu lieu au début du mois d’avril. À cette occasion, Florient Jousse, directeur artistique de la Compagnie Tilawcis, avait présenté aux élèves la genèse du projet ainsi que son immersion auprès d’artistes portoricains et louisianais.

Le 14 avril, l’ensemble de l’équipe artistique du projet "Flamboyants", composée de Florient Jousse, Zélito Déliron, Jean-Frédéric Madia, Big Chief Juan Pardo, Ivelisse Diaz et Marién Torres Lopez est allé à la rencontre des collégiens lors d’une journée d’échanges organisée au sein des deux établissements.

Temps fort de cette rencontre : une performance musicale d’une quinzaine de minutes, proposée dans la cour de chaque collège. Les artistes y ont présenté un extrait de leur création "Connexion", une œuvre mêlant les traditions musicales des trois territoires. Cette prestation immersive a suscité un vif enthousiasme et plongé les élèves dans une expérience à la fois intense, sensible et fédératrice.

Au-delà de la représentation, les échanges ont été marqués par une véritable interaction entre les artistes et les collégiens. Malgré l’absence de traducteurs, les élèves ont spontanément engagé le dialogue en anglais, espagnol, créole et français, s’appuyant sur la musique, les gestes et l’émotion pour se comprendre. Comme l’a confié un élève à l’issue de la rencontre : "La musique nous permet de nous comprendre sans parler la même langue."

Plusieurs jeunes ont participé activement à cette expérience en jouant du roulèr, en chantant ou en échangeant directement avec les artistes, transformant les cours des collèges en véritables espaces de partage et de transmission.

Les interventions menées en classe ont également permis d’aborder des thématiques culturelles et sociétales fortes. Big Chief Juan Pardo a notamment évoqué son rôle de chef au sein d’une tribu afro-amérindienne, en insistant sur les notions de transmission, d’héritage et de responsabilité communautaire.

De leur côté, Ivelisse Diaz et Marién Torres Lopez ont présenté la bomba comme un puissant outil de transmission culturelle et de résistance identitaire dans le contexte portoricain face aux États-Unis.

Enfin, Zélito Déliron et Jean-Frédéric Madia ont rappelé l’importance de connaître, préserver et faire vivre le maloya, le séga et, plus largement, la culture réunionnaise.

À travers cette initiative, la Compagnie Tilawcis confirme son engagement en faveur de la transmission culturelle, du dialogue entre les territoires et de la valorisation des identités créoles auprès des jeunes générations.