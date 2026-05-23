Le Bisik présente le dispositif "Fabriques à musique", avec les élèves de Mare à Martin

Ce vendredi 22 mai 2026, le Bisik était installé au Théâtre Les Bambous pour accueillir la présentation d’un projet musical avec Tifrid Maloya et les élèves de l'école François Frédéric Sisahaye de Mare à Martin, dans les Hauts de Salazie. Un projet inscrit dans le dispositif Fabriques à Musique, qui permet aux écoles de collaborer avec un artiste professionnel pour créer une œuvre musicale originale, de l’écriture à la composition tout en valorisant la scène culturelle réunionnaise, porté par le Bisik, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Le Bisik)

La restitution du travail de nos jeunes talents réalisé après plusieurs ateliers menés par Tifrid au sein de l’école, s'est déroulée dans des conditions professionnelles, sur une vraie scène, sous les projecteurs et devant un public enthousiaste et bienveillant, grâce à nos amis du Théâtre Les Bambous qui nous accueillait pour réaliser ce concert incroyable.

Mare à Martin c’est une perle des montagnes, célèbre pour sa mare et vous l’aurez compris : ses martins. Les 47 élèves du petit établissement — toutes classes confondues, il s’agit d’une école à classes multiniveaux — ont participé à ce projet visant à créer un spectacle original aux côtés d’un artiste inspiré et passionné. Vivre un moment fort et professionnel dans une vraie salle de spectacle, faire découvrir la création artistique à la zeness et valoriser notre patrimoine culturel.

Naturellement, le Bisik propose ce projet à Tifrid Maloya, artiste bénédictin engagé, qui accepte immédiatement et portera fièrement cette aventure durant plusieurs semaines, avec plusieurs jours d’atelier au cœur de la montagne. Parfois musiciens, danseurs ou chanteurs, les enfants ont, comme dit l’expression, "sauté dans la mare".

“Mon Bann’ i agrandi et na bon talan incroyab ici” lance Ti Frid encore très touché par cette aventure. L’artiste est entouré de ses musiciens et de 47 choristes et danseurs et danseuses ! Un moment incroyable pour des reprises de standards du maloya mais aussi de titres de l’artiste visiblement ému…

Un moment fort partagé où le Bisik est fier d’être encore et toujours au cœur des projets d'éducation artistique et culturelle !

Nous remercions chaleureusement les enfants, les artistes engagés : Tifrid, Lorik, Luc, Léon et Bertrand. Merci à Laure Saget-Cabre, Directrice de l’École François Frédéric Sisahaye de Mare à Martin, également aux enseignants, Giovanni Vallant Donato et Ketty Servigne, aux parents, encadrants et personnels, Ericka Asiscanon, Matthieu Sisahaye, Mickaela Maillot, Melinda Maillot, Rose May Maillot, au public curieux, à Bertrand Robert, professeur porteur de projet de l'École André Hoareau à Saint-Benoît et aux élèves de sa classe de CM1 qui avaient fait le déplacement pour apprécier le spectacle. La Sacem qui nous a offert de réaliser ce beau projet soutenu par la DAAC et tous nos partenaires sans qui rien ne serait possible.

Merci au Théâtre Les Bambous qui nous soutient en nos temps de travaux.

On vous retrouve demain, dimanche 24 mai, dès 14h sur le site de La Marine Bourbier de Saint-Benoît pour une conférence “Zistwar La Marine” et un concert avec le Kombi Sound System, le groupe Tapok et DJ La Poussière à 15h