Enfants abandonnés au Portugal: l'audition de la mère et de son compagnon a repris

L'audition de Marine R.et Marc B., soupçonnés d'avoir abandonné les deux jeunes enfants de la femme au bord d'une route au Portugal, a repris samedi au tribunal de Setubal, au sud de Lisbonne, avec l'objectif d'éclaircir les raisons du geste incroyable de ces deux Français.

La femme de 41 ans et son compagnon de 55 ans ont déjà passé plusieurs heures dans le tribunal vendredi, où leur première audition s'était achevée vers minuit (01H00 GMT), dans cette ville située non loin du lieu où les petits garçons de quatre et cinq ans ont été retrouvés mardi soir, en pleurs, assis au bord d'une route.

Le profil des deux Français, elle se présentant sur les réseaux sociaux comme une "sexologue spécialisée en pratiques corporelles, dynamique développementale et soins spécifiques des traumatismes", et lui un ancien adjudant de gendarmerie qui a quitté ce corps à sa demande en 2010 et relaie aujourd'hui des publications complotistes et antisémites, interroge depuis mardi.

Avant de quitter les lieux peu après minuit, à bord d'un fourgon de la gendarmerie, l'homme de 55 ans s'était mis à hurler, notamment "Armaggedon", en direction des journalistes présents sur place. A leur arrivée, il avait crié à deux reprises "Je vous aime", pendant que sa compagne entonnait une mélodie pouvant faire penser à un cantique.

- Enfants placés -

Samedi, ils n'ont pas été extraits du fourgon de gendarmerie qui les transportait avant la fermeture de la porte coulissante du garage dans lequel le véhicule est entré, empêchant toute éventuelle interaction avec les journalistes présents, a constaté l'AFP.

A l'issue de leur audition, ils risquent potentiellement d'être placés en détention provisoire. Le couple, qui semble n'avoir aucun lien avec le Portugal, pourrait être accusé de faits de maltraitance, de mise en danger d'autrui et d'abandon.

Récemment installée à Colmar, la mère des enfants travaillait dans le milieu hospitalier, selon le maire de cette ville du Haut-Rhin (est de la France) Eric Straumann, qui a assuré qu'il "n'y avait aucun signalement sur des problèmes sociaux ou de comportement avec les gamins".

Dans la matinée de vendredi, la justice portugaise avait annoncé le placement des deux enfants au sein d'une famille d'accueil avant leur rapatriement.

"Il appartiendra aux autorités judiciaires françaises (...) d'engager la procédure de retour des enfants" vers la France, a précisé dans un communiqué le tribunal de Setubal, expliquant que "les enfants résidaient avec leur mère (...), le père disposant d'un droit de visite limité et supervisé".

Interpellés jeudi à Fatima, dans le centre du Portugal, Marine R. et Marc B. ont montré "une certaine forme de détachement par rapport à la situation (...) Ils ont eu une attitude très distante", avait dit vendredi le porte-parole de la gendarmerie, le lieutenant-colonel Carlos Canatario, à la télévision portugaise SIC.

- Mandat d'arrêt européen -

Les autorités françaises, qui ont émis un mandat d'arrêt européen, recherchaient la mère et les enfants depuis le 11 mai, quand le père avait signalé, de Colmar, leur disparition.

Les deux frères ont été retrouvés mardi soir sur la route nationale 253 reliant la ville d'Alcacer do Sal à la station balnéaire de Comporta, à une centaine de kilomètres au sud de Lisbonne.

L'automobiliste qui les a repérés au bord de la route les a ensuite emmenés auprès de sa famille.

Selon le récit livré à l'AFP par la mère de ce boulanger, les enfants ont pu raconter à une autre personne parlant français, contactée pour faciliter la communication, que leur mère avait "disparu" après leur avoir bandé les yeux en leur faisant croire qu'il s'agissait d'un jeu.

Il y a deux mois déjà, une affaire impliquant un Français avait défrayé la chronique au Portugal: soupçonné d'avoir tué dans le nord de ce pays sa compagne et son ex-compagne, après avoir pris la fuite avec les enfants de 12 ans et 18 mois qu'il avait eus avec les deux femmes. Cédric Prizzon est en détention provisoire depuis fin mars.

Les autorités portugaises ont récemment annoncé qu'elles refusaient de le remettre à la France, arguant que les crimes dont il était accusé avaient été commis sur leur territoire.

AFP