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Saint-Pierre : un incendie se déclare dans un commerce du centre-ville

  • Publié le 23 mai 2026 à 14:46
  • Actualisé le 23 mai 2026 à 16:10
incendie st pierre

(Actualisé) Un incendie s’est déclaré dans un commerce du centre-ville de Saint-Pierre ce samedi 23 mai 2026. Le commerce est situé dans la rue François de Mahy, un secteur très fréquenté le week-end. Les forces de l'ordre et les pompiers sont sur place, la circulation a été coupée pour permettre leur intervention (Photo ville de Saint-Pierre)

Le feu s'est déclaré dans le magasin de vêtement "Charlie Blu". 
 
"Nous demandons à la population d’éviter le secteur concerné afin de faciliter l’intervention des pompiers et des forces de l’ordre ; de respecter les périmètres de sécurité ; de rester prudents lors de leurs déplacements", appelle la commune.

Incendie, Saint-Pierre

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