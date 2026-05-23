Saint-Pierre : un incendie se déclare dans un commerce du centre-ville

(Actualisé) Un incendie s’est déclaré dans un commerce du centre-ville de Saint-Pierre ce samedi 23 mai 2026. Le commerce est situé dans la rue François de Mahy, un secteur très fréquenté le week-end. Les forces de l'ordre et les pompiers sont sur place, la circulation a été coupée pour permettre leur intervention (Photo ville de Saint-Pierre)

Le feu s'est déclaré dans le magasin de vêtement "Charlie Blu".

"Nous demandons à la population d’éviter le secteur concerné afin de faciliter l’intervention des pompiers et des forces de l’ordre ; de respecter les périmètres de sécurité ; de rester prudents lors de leurs déplacements", appelle la commune.