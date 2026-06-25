Electronic Signature : Modeselektor, Chloé, Vanille feat Headbutt, et Cerrone, à l'affiche des Electropicales

Les vendredi 3 et samedi 4 octobre 2026, les Electropicales s'installent pour deux nuits de musique électronique au Circuit de La Jamaïque, un tout nouveau cadre pour un festival qui continue d'animer les soirées dionysiennes. Ce jeudi 25 juin 2026, les Electropicales dévoilent les premiers artistes à l'affiche de cette édition de l'Electronic Signature : Modeselektor, Chloé, Vanille présente Headbutt, Cerrone font le déplacement La programmation complète sera dévoilée dans les prochaines semaines. (Photo : Electropicales)

Modeselktor - Fondateurs de Monkeytown Records Nés dans le Berlin de l'après-mur, Gernot Bronsert et Sebastian Szary ont bâti l'un des univers les plus singuliers de l'électronique mondiale. Leurs albums "Hello Mom!" (2005) et "Happy Birthday!" (2007) ont inventé un vocabulaire hybride — bastard dancehall, acid rap, big bass techno — qui a influencé des générations entières de producteurs.

Collaborateurs de Thom Yorke, Björk et Apparat (projet Moderat), fondateurs de Monkeytown Records en 2009, le duo reste à l'avant-garde trois décennies après ses débuts. Leur DJ-Kicks (2025), mix salué par la presse internationale comme un manifeste de la curation sans frontières, en est la dernière preuve.

Chloé - Figure majeure de la techno française, Chloé a développé un univers sonore immédiatement reconnaissable : précis, hypnotique, construit sur la durée, taillé pour les dancefloors qui écoutent autant qu'ils dansent. Sa musique n'installe pas l'effet immédiat — elle creuse, elle emmène.

Présente sur les scènes les plus sélectives — Berghain, Tresor, Rex Club, Fabric — Chloé apportera aux Electropicales un set d'orfèvre, pour les amateurs exigeants comme pour ceux qui découvriront son univers pour la première fois.

Le samedi 4 octobre 2026

Cerrone - Près de cinquante ans de carrière, plus de trente millions d'albums vendus, des morceaux samplés par Prince, Daft Punk, Beastie Boys, Nile Rodgers ou Jamie XX : Cerrone est un monument. Pionnier de la dance music mondiale, il a posé les premières briques de ce qui allait devenir le mouvement le plus populaire de la musique — et son influence sur la French Touch (Daft Punk, Cassius, Air, Justice) reste totale.

La cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 a provoqué un retour mondial spectaculaire : « Supernature », joué autour de la Tour Eiffel devant 1,5 milliard de téléspectateurs, est devenu la deuxième chanson la plus Shazamée dans le monde. Son projet « Disco Symphony », orchestré par Randy Kerber (Titanic, Harry Potter), lancé à la Philharmonie de Paris en 2025, confirme qu'une légende ne s'arrête pas.

Vanille présente Headbutt - Coup de cœur des Electropicales lors de sa première apparition, Vanille a marqué l'édition 2024 au point de devenir l'égérie du festival — saluée notamment par Jeff Mills lui-même. Une reconnaissance rare, qui dit tout de la puissance de son univers.

Pour 2026, elle revient avec Headbutt : une techno franche, acerbe et sans détour, traversée d'influences house, trance et psy-trance.