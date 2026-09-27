Rock Réunion 2026 : 100 musiciens réunis pour faire vibrer le Jardin d'Eden l'Hermitage

100 musiciens, 12 morceaux joués à l'unisson et 5 groupes locaux pour prolonger la fête : Rock Réunion revient le dimanche 4 octobre 2026 au Jardin d'Eden à l'Hermitage (Saint-Paul) pour sa cinquième édition. Une journée entièrement consacrée au rock réunionnais, pensée aussi comme un rendez-vous familial. (Photo d'illustration Stephan Laïy-Yu / www.imazpress.com)

Guitares, basses, batteries et voix vont résonner ensemble. Né en 2020, Rock Réunion repose sur un concept pour le moins spectaculaire : réunir 100 musiciens réunionnais sur une même scène pour interpréter collectivement une série de morceaux.

Pour cette 5e édition, le concert débutera dès 14 heures, avec 12 titres joués à l'unisson. Les cent rockeurs laisseront ensuite la scène à cinq groupes locaux de rock et de blues. Regardez.

- Faire rayonner le rock de La Réunion -

Derrière l'événement, l'association Greenwar entend promouvoir les musiques alternatives et les artistes locaux. "Réunir les musiciens, mettre en lumière les artistes locaux et faire découvrir La Réunion à travers sa scène musicale" reste l'objectif affiché pour cette nouvelle édition.

L'aventure Rock Réunion a débuté en février 2020 avec déjà une centaine de musiciens réunis. Les vidéos réalisées à cette occasion avaient pour ambition de faire connaître la scène réunionnaise au-delà de l'île. L'événement a depuis bénéficié d'un écho jusqu'aux États-Unis, avec notamment une présentation dans Rock Mag USA.

- Du rock, mais aussi une journée en famille -

Rock Réunion se veut également un rassemblement familial. Food-trucks, bar, stands et activités pour les enfants accompagneront les concerts tout au long de la journée. Les organisateurs annoncent 1.500 personnes attendues cette année.

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