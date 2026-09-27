Contrôles routiers : 157 infractions relevées et 13 permis retirés par les gendarmes

La gendarmerie nationale de La Réunion, a réalisé sur le département, 13 opérations de contrôle des flux, au cours de ce week-end du 26 au 27 septembre 2026, permettant de relever 157 infractions dont 21 sous emprise d’alcool et 5 de stupéfiants. Au total, 13 permis ont été retirés. 4 véhicules ont été immobilisés (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

- Côté gendarmerie -

Samedi, un cyclomoteur a été contrôlé sans plaque d’immatriculation par les gendarmes. Le numéro de série du véhicule était partiellement effacé. Le conducteur est convoqué pour s’expliquer et le cyclomoteur a été saisi par les militaires.

Dimanche, c'est le conducteur d’un véhicule qui a été contrôlé. Il conduisait sous l’empire d’un état alcoolique, sans permis de conduire. Après avoir tenté d’échapper à ses sanctions en communiquant une fausse identité, le récidiviste est placé en garde à vue. Sa voiture a été saisie.