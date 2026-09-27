Saint-Louis : 34 gendarmes mobilisés, 139 personnes et 118 véhicules contrôlés

Une importante opération de gendarmerie a été menée dans le quartier de la Palissade, à Saint-Louis, dans la soirée du samedi 26 au dimanche 27 septembre 2026. Pendant trois heures, 34 militaires ont été déployés et ont contrôlé 139 personnes ainsi que 118 véhicules. (Photos Gendarmerie de La Réunion)

De 21 heures à minuit, plusieurs unités de la gendarmerie de La Réunion ont investi le quartier de la Palissade à Saint-Louis, avec un double objectif : renforcer la présence sur le terrain et procéder à des contrôles.

Au total, 139 personnes et 118 véhicules ont été contrôlés. Des parties communes d'immeubles ainsi qu'un parking souterrain ont également été inspectés, notamment avec l'appui d'une équipe cynophile.

- Stupéfiants et défaut d'assurance -

Selon la gendarmerie, l'opération a permis de relever une infraction liée aux stupéfiants, ainsi qu'une situation de conduite sans assurance et sans contrôle technique.

Pas moins de 34 militaires issus de plusieurs unités ont participé à l'opération : BTA de Saint-Louis, PSIG de Saint-Pierre, escadron de gendarmerie mobile 16/5 de Clermont-Ferrand, BMO de Rivière-Saint-Louis, BGTA et GIC de Saint-Paul.

Une mobilisation qui visait également à "aller au contact des habitants et contribuer à la sécurisation du quartier", souligne la gendarmerie sur sa page Facebook.

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