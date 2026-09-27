Sainte-Marie : une photo pour défendre le droit de nourrir son enfant partout

Ce dimanche 27 septembre 2026, La Réunion participe au mouvement #JAIFAIMJEMANGE. À Sainte-Marie, des familles vont se retrouver ce matin sur la place Anne-Mousse, pour une grande photographie collective autour d'un geste banal, mais encore parfois source de jugements : nourrir son enfant dans l'espace public. (Photo AFP)

Donner le sein sur un banc, sortir un biberon au restaurant ou donner une compote dans la rue : #JAIFAIMJEMANGE veut rendre visibles toutes les façons de nourrir son enfant. Né à Bordeaux en 2021, le mouvement revient pour une sixième édition. Chaque année, des milliers de familles participent à des photographies collectives organisées dans plus de 80 villes en France et en Europe. À La Réunion, l'événement est porté par l'association Sœurs de Lait.

- "Un mouvement pro-choix" -

Allaitement, biberon ou diversification alimentaire : aucune pratique n'est mise au-dessus d'une autre. "Ce n'est pas un mouvement pro-allaitement, c'est un mouvement pro-choix", souligne Ana Kï, photographe à l'origine de l'initiative." L'idée est de dire stop à la pression, à la culpabilité, et de visibiliser les liens qui nourrissent".

Une démarche née aussi du constat que l'allaitement dans l'espace public continue de susciter critiques et réactions hostiles. Selon une étude citée par les organisateurs, 17 % des mères interrogées ayant allaité déclaraient avoir été critiquées ou jugées. "Alors qu’une maman a été giflée en mai 2021, à Bordeaux, parce qu’elle allaitait son bébé dans une file d’attente, d’autres femmes ont été sommées d’arrêter de nourrir leur bébé dans des lieux aussi populaires que Disneyland Paris ou encore le Musée du Louvre", écrit l'association dans un communiqué.

À Sainte-Marie, la grande photo collective est prévue ce dimanche sur la place Anne-Mousse. L'association Sœurs de Lait œuvre notamment à la promotion du don de lait maternel et de l'allaitement, avec pour objectif la création d'une première banque pilote de lait maternel à La Réunion.

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