Cascade Biberon : une chute d'eau au coeur de la Plaine des Palmistes

À la Plaine des Palmistes, la Cascade biberon compte une hauteur de 200 mètres. Elle se déverse dans un bassin qui n'est plus accessible au public. "Mais un beau promontoire permet de l'admirer", selon l'Office de tourisme de l'est. (Photos : Emmanuel Grondin/ www.imazpress.com)

Une marche d'une heure allée et retour, vous permet d'admirer cette belle cascade qui se jette dans un bassin.L'accès à la cascade se fait par un sentier plat bordé de goyaviers.

La casacde porte le nom du conservateur des Eaux et Forêts, ancien propriétaire des lieux.

Voir l'itinéraire Respectez bien les indications et ne vous approchez pas trop près de la cascade. Les risques de chutes de pierres sont importants.

Comme pour toutes balades ou randonnées, ne partez jamais seuls. Vérifiez également la météo en amont.

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