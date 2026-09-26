Météo : un dimanche nuageux

Pour ce dimanche 27 septembre 2026, un voile nuageux traine sur toute l'île la matinée. L'après-midi, quelques risques d'averse dans les hauts, l'ouest et le sud. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
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THAÏLAND Des canaux qui débordent et des routes submergées à cause des inondations catastrophiques à Bangkok
Pour ce dimanche 27 septembre 2026, un voile nuageux traine sur toute l'île la matinée. L'après-midi, quelques risques d'averse dans les hauts, l'ouest et le sud. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)