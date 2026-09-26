À retenir ce soir : Anfoupamalstaya, pape à Paris, Trail des pompiers, bodybuilding, manif des lycéens de Jean Joly

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 26 septembre 2026 : - [Vidéos] Cinéma : avant-première à guichets fermés pour "Anfoupamalstaya", le documentaire consacré à Kaf Malbar - Le pape Léon XIV, acclamé par une marée humaine, célèbre une messe géante à Paris - [Photos - Vidéo] Trail : les sapeurs-pompiers de France à l'assaut des sentiers de La Réunion - Bodybuilding : le Réunionnais Nicolas Hoarau à la conquête de la Heroes Cup WNBF, entre défi sportif et hommage à son père - Saint-Louis : après l'incident informatique au lycée Jean Joly, des élèves appellent à la mobilisation

Il n'aura fallu que 12 heures pour remplir la salle. Ce vendredi 25 septembre 2026, le documentaire consacré à Kaf Malbar, "Anfoupamalstaya", réalisé par Chris Maillot, était présenté en avant-première au Cinépalmes de Sainte-Marie. Le film sera prochainement à l'affiche des salles de l'île. Si l'artiste n'était pas présent, son équipe a réservé une autre annonce au public : Kaf Malbar donnera le 13 février 2027, à la veille de son anniversaire, ce qui est présenté comme son plus grand concert à ce jour.

Après avoir été acclamé par une véritable marée humaine le long des Champs-Elysées, le pape Léon XIV a commencé à célébrer une messe géante samedi, temps fort du deuxième jour de sa visite en France.

Le Championnat de France de trail des sapeurs-pompiers se déroule ce samedi 26 septembre 2026 à La Réunion. Organisée par l'Union départementale des sapeurs-pompiers de La Réunion, la compétition réunit des soldats du feu venus de toute la France sur un parcours entre La Possession et Saint-Denis, notamment par le Chemin des Anglais.

À 39 ans, Nicolas Hoarau, s’apprête à représenter La Réunion lors de la Heroes Cup WNBF, compétition de bodybuilding naturel qui se déroule les 26 et 27 septembre 2026 à Montargis, en Hexagone. Plus de 320 participants sont attendus pour cet événement. Mais pour Nicolas, cette compétition dépasse largement le cadre sportif.

Des élèves du lycée Jean Joly, à Saint-Louis, appellent à se mobiliser devant l'établissement à partir de 7h30, ce mardi 29 septembre 2026, après les incidents ayant touché le serveur informatique de l'établissement. Ils réclament davantage d'informations de la direction, notamment sur la sécurité des données personnelles et les suites données à l'affaire impliquant un élève.