[Photos-Vidéo] Trail : les sapeurs-pompiers de France à l'assaut des sentiers de La Réunion

(Actualisé) Le Championnat de France de trail des sapeurs-pompiers se déroule ce samedi 26 septembre 2026 à La Réunion. Organisée par l'Union départementale des sapeurs-pompiers de La Réunion, la compétition réunit des soldats du feu venus de toute la France sur un parcours entre La Possession et Saint-Denis, notamment par le Chemin des Anglais. (Photos Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Le départ de l'épreuve principale de 26 kilomètres, réservée aux sapeurs-pompiers, a été donné à 7h30 depuis la Place Festival à La Possession. Les concurrents doivent rejoindre le stade de La Redoute à Saint-Denis. Une édition annoncée par les organisateurs comme "exceptionnelle au cœur des paysages réunionnais".

En parallèle, un trail Open de 18 kilomètres, accessible à tous, s'est élancé à 8h30 depuis La Grande Chaloupe, avec une arrivée également prévue au stade de La Redoute.

Parmis les traileurs, l'un participait en homme à Anthony Berthôme et Wilfried Schmitter, surnommé Wil, deux sapeurs-pompiers morts lors d’une intervention contre un incendie en Gironde, en juillet dernier.

- Une soirée pour clôturer le championnat -

Après l'effort, les sapeurs-pompiers se retrouveront samedi soir au gymnase Gaston-Dumesnil pour un repas de gala qui viendra clôturer cette journée de sport à La Réunion.

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