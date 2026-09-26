Bodybuilding : le Réunionnais Nicolas Hoarau à la conquête de la Heroes Cup WNBF, entre défi sportif et hommage à son père

À 39 ans, Nicolas Hoarau, s’apprête à représenter La Réunion lors de la Heroes Cup WNBF, compétition de bodybuilding naturel qui se déroule les 26 et 27 septembre 2026 à Montargis, en Hexagone. Plus de 320 participants sont attendus pour cet événement. Mais pour Nicolas, cette compétition dépasse largement le cadre sportif. (Photos DR)

Engagé dans la catégorie Classic Physique, le bodybuilder réunionnais montera sur scène ce dimanche 27 septembre avec pour ambition de défendre les couleurs de son île, poursuivre son parcours dans le bodybuilding naturel et, surtout, rendre hommage à son père, décédé en juillet 2022.

- Un défi sportif devenu un hommage personnel -

Après la période du Covid et la disparition de son père, Nicolas traverse une période qui bouleverse profondément sa vie. La pratique sportive et la préparation physique deviennent progressivement un moyen de se reconstruire. Aujourd’hui, cette montée sur scène prend une dimension particulière.

Pour le sportif, chaque entraînement, chaque repas préparé et chaque étape de sa transformation physique participent à un même objectif : aller au bout de lui-même et faire vivre, à travers cette aventure, le souvenir de son père : "Monter sur scène n’est pas seulement un accomplissement sportif. C’est aussi une manière d’exprimer l’amour que je continue de porter à mon père".

- Une transformation physique menée pendant plus d’un an -

La préparation de Nicolas représente plusieurs mois d’un travail particulièrement exigeant. En juillet 2025, il affiche un poids de 86 kg. Avant d’entamer sa préparation spécifique, il revient progressivement à 73 kg. De janvier à mai 2026, il se consacre ensuite au développement musculaire et atteint de nouveau 86 kg à la fin de sa prise de masse.

Commence alors une phase de sèche destinée à réduire progressivement son taux de masse grasse tout en conservant le maximum de muscle acquis. À quelques jours de la compétition, ses dernières pesées se situent autour de 71 kg.

Derrière cette transformation se trouvent des mois d’entraînement, une alimentation planifiée, de la récupération et un suivi régulier de son évolution physique et de ses performances.

- Jeff Damour, un rôle essentiel dans cette aventure -

Pour mener cette préparation, Nicolas a choisi de s’appuyer sur Jeff Damour, son compagnon d’armée et son coach, qui possède plus de vingt ans d’expérience. Nicolas lui attribue un rôle central dans les différentes dimensions de sa préparation : entraînement physique, diète et accompagnement mental.

Une relation fondée sur la confiance, qui a notamment permis à Jeff d'anticiper avec une grande précision l'évolution du poids de son athlète au cours de la préparation. Nicolas souhaite aujourd’hui partager cette aventure avec celui qu’il considère comme "un coach exceptionnel", estimant que le chemin parcouru est également le fruit de leur travail commun.

Pour le posing, étape essentielle de la présentation devant les juges, Nicolas est également accompagné par Manaël Tacher et Anthony Bigger. Les positions, contractions et transitions sont travaillées afin de mettre en valeur les mois de préparation accomplis.

- De La Réunion à la scène internationale -

Pour Nicolas Hoarau, ce déplacement à Montargis représente également une étape importante dans un projet plus large. Il souhaite désormais poursuivre sa progression au sein de la WNBF, participer à des compétitions internationales et, à terme, viser les plus grandes scènes du bodybuilding naturel mondial. Son objectif est également de continuer à porter les couleurs de La Réunion au-delà de l’océan Indien.

Jusqu’à présent, l'intégralité de cette aventure – préparation, déplacements et participation aux compétitions – a été financée personnellement par Nicolas. Avec de nouveaux projets sportifs en perspective, il souhaite désormais pouvoir s’entourer de partenaires réunionnais : entreprises, commerces, boutiques spécialisées en nutrition sportive ou partenaires pouvant l’accompagner financièrement ou matériellement.

Le résultat de la Heroes Cup WNBF de Montargis sera connu le 27 septembre. Mais quelle que soit l'issue de la compétition, Nicolas Hoarau considère déjà cette aventure comme une victoire personnelle : celle d’avoir transformé une épreuve de vie en moteur, d’avoir consacré des mois de travail à un objectif et de pouvoir aujourd’hui monter sur une scène nationale en portant fièrement les couleurs de La Réunion.

Et derrière le compétiteur, il y aura aussi un fils qui, à travers cette scène, souhaite simplement adresser un dernier hommage à son père.

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