[Vidéos] Cinéma : avant-première à guichets fermés pour "Anfoupamalstaya", le documentaire consacré à Kaf Malbar

Il n'aura fallu que 12 heures pour remplir la salle. Ce vendredi 25 septembre 2026, le documentaire consacré à Kaf Malbar, "Anfoupamalstaya", réalisé par Chris Maillot, était présenté en avant-première au Cinépalmes de Sainte-Marie. Le film sera prochainement à l'affiche des salles de l'île. Si l'artiste n'était pas présent, son équipe a réservé une autre annonce au public : Kaf Malbar donnera le 13 février 2027, à la veille de son anniversaire, ce qui est présenté comme son plus grand concert à ce jour. (Photo Prisca Ratsimbazafy / www.imazpress.com)

Deux années de travail pour raconter Kaf Malbar. Devant une salle comble, Chris Maillot a tenu à rappeler la dimension collective de l'aventure avant la projection. "Souvent on dit que c'est moi qui suis derrière tout ça, mais c'est un travail collectif, en équipe. C'est un projet qui nous a pris deux ans et on y a mis tout notre cœur", a confié le réalisateur. Écoutez.

- Une avant-première sold out en 12 heures -

Initialement, le documentaire n'était pourtant pas destiné aux salles obscures. "Ce film n'était pas censé sortir au cinéma. On n'a pas spécialement cherché des aides ou des financements, mais en fin de parcours, on se rend compte que quand on croit en un projet, les gens viennent à vous", raconte l'équipe.

Regardez la bande annonce.

Un pari qui semble avoir trouvé son public : les billets pour l'avant-première se sont écoulés en seulement 12 heures. "Vous faites partie des chanceux à avoir eu des places. Na in ta de moune la kri su nou kouyon !", a plaisanté l'équipe devant les spectateurs.

L'un de ses membres, arrivé de Madagascar à La Réunion en 2017, a également raconté ce que cette aventure représente pour lui : "j’ai découvert la culture réunionnaise, la langue, les amis... la famille et cette aventure veut tout dire… mon lien avec Chris, mon frérot".

Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir le film, il sera à l'affiche en octore prochain : le vendredi 9 octobre, à 20H, au Cinépalmes de Sainte-Marie, le samedi 10 octobre, à 20H, au Cinépalmes de Saint-Denis et le dimanche 11 octobre, à 10H, au Cinépalmes de Sainte-Marie.

- Un grand concert de Kaf Malbar annoncé pour 2027 -

Kaf Malbar n'était pas présent pour cette première projection, mais une annonce surprise a cloturé la soirée. Le roi de la dancehall réunionnais donnera le 13 février 2027, à la veille de son anniversaire, un concert annoncé comme le plus grand de sa carrière.

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