[Photos-Vidéos] The Voice Kids : "J'ai envie de rendre La Réunion fière", Joy se confie avant l'étape des groupes

Après avoir fait se retourner les quatre coachs lors des auditions à l'aveugle de The Voice Kids, Joy poursuit son aventure dans l'équipe de Patrick Fiori. Ce samedi 26 septembre 2026, la jeune Réunionnaise de 10 ans sera de retour sur TF1 pour l'étape des groupes. Avant de découvrir sa prestation, elle se confie à Imaz Press. (Photos TF1/ITV)

Imaz Press : Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter ?

Joy : "Je m'appelle Joy, j'ai 10 ans et je suis en CM2. Je suis née à La Réunion et je suis arrivée à Paris en juillet 2025. J'ai intégré la comédie musicale Le Roi Lion à Mogador à Paris et j'ai également intégré une école de comédie musicale. Je chante depuis que je suis toute petite et c'est vraiment ma passion".

Imaz Press : Lors des auditions à l'aveugle, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ?

Joy : "Ce qui m'a le plus marquée aux auditions à l'aveugle, c'est ce que m'ont dit les jurys parce que ça m'a vraiment touchée ce qu'ils m'ont dit et qu'ils ont pris le temps de me dire toutes ces choses".

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Imaz Press : Qu'est-ce que votre coach vous a appris ou apporté depuis le début de l'aventure ? Pour la voix comme pour la confiance sur scène ?

Joy : "Mon coach vocal a dit exactement la même chose que ma prof de chant à La Réunion. Il m'a dit d'être vraiment dans la carte postale et de m'imaginer ce que je chantais".

Imaz Press : Comment vous sentez-vous à quelques jours de découvrir votre passage à l'étape des groupes de The Voice Kids ?

Joy : "J'ai très hâte de voir le tableau, les mises en scène parce que ça a vraiment demandé du travail et j'ai hâte de voir les copains, leurs portraits et les portraits en groupe parce que ça va être incroyable".

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Imaz Press : Sans nous dévoiler le résultat de samedi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre prestation ?

Joy : "On a chanté ensemble pour vous et on a hâte que vous voyez notre prestation".

Imaz Press : Pour l'étape des groupes, vous allez devoir chanter avec d'autres talents. Comment avez-vous vécu cette nouvelle façon de chanter, à plusieurs, alors que vous êtes aussi en compétition ?

Joy : "Pour moi, ça n'a pas vraiment été une compétition à ce moment-là parce que j'étais avec les copains et on était vraiment dans le moment présent, on était ensemble, on s'amusait et c'est au moment de choisir qu'on a réalisé que c'était une compétition".

Imaz Press : Qu'est-ce que vous aimeriez que les Réunionnais.ses retiennent de votre passage dans The Voice Kids ?

Joy : "J'aimerais que les Réunionnais et Réunionnaises retiennent que moi je n'étais pas là pour faire une énorme performance vocale et vraiment être dans la compétition. Moi j'étais vraiment là pour livrer des messages d'espoir, d'amour et de montrer aux gens qu'ils ne sont pas seuls".

Imaz Press : Vous venez de La Réunion. Qu'est-ce que ça représente pour vous de porter un petit bout de votre île dans une émission comme The Voice Kids ?

Joy : "C'est de la fierté et ça me rend heureuse parce que c'est bien d'avoir une petite Réunionnaise à The Vice Kids pour représenter son île".

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