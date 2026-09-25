Foot: Zidane réussit sa première à la tête des Bleus

Zinédine Zidane a réussi ses grands débuts à la tête de l'équipe de France en décrochant un succès en Turquie (1-0), en Ligue des nations, grâce à un but de sa superstar Kylian Mbappé, toutefois sorti sur blessure, vendredi à Izmit.

L'icône du sport tricolore ne pouvait pas rêver mieux comme entame, lui qui a patienté si longtemps avant d'endosser le costume du sélectionneur, propriété de Didier Deschamps durant 14 ans. Les Bleus ont largement dominé les débats et ont été finalement récompensés à la 54e minute par la 67e réalisation en 107 capes de leur capitaine.Mais le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France a dû quitter ses coéquipiers dans la foulée en se tenant le genou gauche. Un coup dur d'entrée pour Zidane, mais finalement le seul d'une soirée quasiment parfaite.Il faudra encore un peu de temps pour que les préceptes du nouveau patron se concrétisent sur le terrain. Mais le boss, nommé le 28 juillet, a passé sans encombres son premier examen et peut tranquillement préparer la suite de son programme dense en ce début d'automne, avec trois matches encore à disputer dans les dix jours qui viennent (déplacement en Belgique lundi, réceptions de l'Italie et de la Belgique au Stade de France, les 2 et 5 octobre).L'ancien N.10 de légende a en tout cas déjà bouleversé les habitudes, imposant une véritable rupture avec son prédécesseur, qui a quitté son poste après une élimination en demi-finales de la Coupe du monde face à l'Espagne (2-0), future lauréate du tournoi.- Présence remarquée à l'échauffement -Dans le style d'abord avec une présence remarquée à l'échauffement, durant lequel il n'a pas hésité à distiller des centres pour ses joueurs, contrairement à Deschamps, qui laissait cette besogne à son staff. Mais avec Zizou, le ballon n'est jamais loin des pieds.Si le Ballon d'Or 1998, vêtu entièrement de noir pour son baptême du feu sur le banc des Blens, a manqué les premières notes de sa toute première Marseillaise dans la peau du sélectionneur en arrivant sur le terrain avec quelques secondes de retard, il a ensuite été très actif, constamment debout dans sa zone technique.Donnant sans cesse des consignes, il n'a pas hésité à applaudir les belles séquences de ses joueurs, ou à les tancer, comme le défenseur Dayot Upamecano après une mauvaise relance qui aurait pu coûter cher (31e).- Fortunes diverses en attaque -Sur le plan tactique également, l'ère Zidane tranche déjà avec celle de Deschamps. Abandonnant le système en 4-2-3-1 en vigueur durant le Mondial-2026, le nouveau sélectionneur a misé sur un 4-3-3 en décalant Kylian Mbappé sur le côté gauche. Une option qui n'est pas encore tout à fait au point mais qui a fini par fonctionner face à une faible équipe de Turquie, sortie au premier tour de la Coupe du monde et privée de l'un de ses meilleurs joueurs, Kenan Yildiz, blessé.Le capitaine, positionné en pointe depuis l'Euro-2024, a eu d'abord beaucoup de mal à trouver ses marques, ne se montrant dangereux qu'une seule fois en première période sur une frappe molle (17e) avant de trouver l'ouverture d'un tir limpide du droit juste après la pause.Ses deux compères de l'attaque, Michael Olise et Ousmane Dembélé, ont eux aussi connu des fortunes diverses. Le Bavarois, le plus souvent à droite, a failli inscrire un but de toute beauté sur une frappe enroulée dont il a le secret (43e) et n'a pas été loin de trouver le cadre sur une autre tentative lointaine en seconde période (71e). Dembélé a lui été plus discret.A la décharge des éléments offensifs, le mauvais état de la pelouse ne leur a pas permis de déployer un jeu léché et de faire valoir leur technique.Zidane aura aussi pu apprécier la belle prestation de Rayan Cherki, dans un rôle inédit de milieu relayeur. Le joueur de Manchester City s'est même créé une énorme occasion, avec un tir détourné in extremis par le capitaine turc Merih Demiral (40e).Même le défenseur Jules Koundé s'est mis en évidence en trouvant le poteau (69e).L'exclusion du gardien turc Ugurcan Cakir, pour une main en dehors de sa surface devant Bradley Barcola (87e), a réduit à néant les derniers espoirs des locaux.De quoi faire le bonheur de Zidane pour ses premiers pas en tant que sélectinoneur.