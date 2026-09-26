[Vidéo] BIC : "La Réunion a du Talent !", un tremplin pour offrir une scène aux jeunes artistes réunionnais

Musique, danse, théâtre, cirque ou encore chant : le projet "La Réunion a du Talent !" veut permettre aux jeunes Réunionnais de 12 à 25 ans de vivre une véritable expérience artistique. Portée par l'association Collectif Ensemble, l'initiative est soumise au vote du public dans le cadre du Budget d'Initiatives Citoyennes 2026 du Département de La Réunion, jusqu'au mercredi 30 septembre à 23h59. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Le projet débutera par une audition vidéo, avant des sélections en présentiel organisées dans le nord, le sud, l'est et l'ouest de La Réunion. Dix à quinze jeunes seront ensuite retenus pour participer à une résidence de création avec des professionnels du spectacle.

"L'idée est de leur faire vivre le vrai métier : le travail de création, les répétitions, le plateau, le public", explique Jonathan Bou, artiste et metteur en scène à l'origine du projet et ancien candidat d'Incroyable Talent.

Ici, l'association Collectif Ensemble insiste : pas de compétition ni de classement. L'objectif de "La Réunion a du Talent !" est avant tout "d'apprendre, partager, prendre confiance et s'exprimer librement". L'aventure doit s'achever par un grand spectacle ouvert au public à Saint-Leu, prévu dans le cadre du projet qui doit se dérouler entre février et mai 2027.

- Les Réunionnais appelés à voter -

Évalué à 15.000 euros, "La Réunion a du Talent !" doit maintenant convaincre les Réunionnais.es dans le cadre du Budget d'Initiatives Citoyennes. Les votes sont ouverts jusqu'au 30 septembre à 23h59 sur la plateforme participative du Département. Chaque participant doit sélectionner entre deux et cinq initiatives.

Pour le Collectif Ensemble, l'ambition est de "mettre en lumière les talents locaux, donner confiance aux jeunes et créer du lien à travers l'art". L'association recherche également des partenaires pour accompagner le projet et envisage une retransmission du spectacle final.

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