Canaux qui débordent et routes submergées : inondations catastrophiques à Bangkok

Bangkok est sous les eaux après 48 heures de pluies diluviennes et les autorités de la capitale thaïlandaise ont déclaré samedi l'état de catastrophe naturelle dans l'ensemble de ses 50 districts.

Le Premier ministre Anutin Charnvirakul a écourté un voyage à Londres pour rentrer chez lui après la chute de près de 300 millimètres de pluie sur la métropole entre jeudi et samedi matin.

"L'eau n'arrête pas de monter. Il est difficile de sortir maintenant. Elle m'arrive à la taille", décrit à l'AFP Somkid Pheuk-ngam, une vendeuse de 67 ans qui est au bord d'un canal près du centre.

"Je ne peux aller nulle part. J'ai fermé ma boutique depuis deux jours", ajoute-t-elle, estimant n'avoir pas vu pareilles inondations dans la ville depuis quinze ans. En 2011, d'importantes inondations dans toute la Thaïlande avaient fait plus de 500 morts et endommagé des millions de logements.

"J'ai l'impression qu'en toutes les nombreuses années où j'ai vécues ici, je n'ai jamais rien connu de tel, avec une pluie continue pendant des jours", a déclaré Anutin Meechamnan, un habitant de 63 ans.

L'Administration métropolitaine de Bangkok (BMA) a déclaré l'état de catastrophe naturelle dans les 50 districts de la ville, une mesure qui confère des pouvoirs spéciaux d'intervention aux organisations locales. Le gouverneur de Bangkok, Chadchart Sittipunt, a déclaré samedi après-midi que la situation s'était "stabilisée".

"Si la pluie cesse, l'eau devrait évacuer en deux trois jours", a estimé le gouverneur sur un réseau social.

De nombreux axes routiers sont inondés samedi, ont constaté des journalistes de l'AFP, et des habitants contraints de marcher dans une eau atteignant parfois les genoux, voire les cuisses, dans plusieurs quartiers.

"Je me suis réveillé pour aller travailler et la rue devant chez moi était inondée", raconte le motocycliste Samruay Nakkamnueng, dans le quartier d'Ari. "Je me suis demandé si ma moto serait capable de traverser autant d'eau".

- Sacs de sable -

Les autorités de Bangkok ont annoncé avoir préparé un million de ces sacs de sable pour les distribuer et ont ouvert plusieurs abris temporaires dans des écoles.

Les niveaux d'eau ont commencé à se stabiliser grâce aux stations de pompage de la ville, qui fonctionnaient à pleine capacité, évacuant quelque 1.200 mètres cubes par seconde, a indiqué la BMA (Bangkok Metropolitan Administration).

Des inondations ont également été signalées samedi dans 21 provinces de Thaïlande, avec un décès, selon le Département de prévention et d’atténuation des catastrophes, qui a mis en garde contre une zone de basse pression couvrant l'est, le nord-est et le centre de la Thaïlande jusqu’à dimanche. Il a indiqué que de nouvelles pluies étaient attendues jusqu’à dimanche. Les vastes inondations qui ont frappé la Thaïlande en 2011 ont fait plus de 500 morts et endommagé des millions de logements.

Autrefois surnommée la "Venise de l'Orient", Bangkok est construite sur d'anciens marécages et se situe à seulement 1,5 mètre au-dessus du niveau de la mer.

- Précipitations record -

Septembre est le pic de la saison des pluies à Bangkok, mais il a été plus humide que d'habitude, selon les données du département de drainage et d'assainissement.

La capitale a enregistré 487 mm de pluie entre le 1er et le 25 du mois, contre une moyenne de presque 269 mm pour la même période de 1991 à 2020. Des inondations ont aussi été rapportées samedi à travers 21 provinces du pays, faisant un mort, selon le ministère de la prévention des catastrophes, qui table sur de nouvelles pluies dimanche.

Les scientifiques avertissent que l'intensité et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes vont augmenter à mesure que la planète continue de se réchauffer en raison des émissions de combustibles fossiles.

Le Département de la prévention et de l'atténuation des catastrophes a signalé une zone de basse pression dans l'est, le nord-est et le centre de la Thaïlande jusqu'à dimanche. Il a indiqué qu'il existait un risque de crues soudaines, de ruissellements forestiers, de glissements de terrain et de débordements de rivières.

AFP