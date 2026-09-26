Le pape Léon XIV, acclamé par une marée humaine, célèbre une messe géante à Paris

Après avoir été acclamé par une véritable marée humaine le long des Champs-Elysées, le pape Léon XIV a commencé à célébrer une messe géante samedi, temps fort du deuxième jour de sa visite en France.

Vêtus d'habits liturgiques spécialement confectionnés pour l'occasion, le souverain pontife est arrivé au son de l'orgue et des cuivres au début du service religieux alors que le soleil faisait enfin une timide percée sur la place de la Concorde.

Pour rejoindre la vaste structure éphémère dressée non loin de l'obélisque, avec un autel blanc surmonté d'une croix de 4 mètres de haut, le souverain pontife, souriant et détendu, a descendu en papamobile les Champs-Elysées, bénissant au passage de nombreux bébés et saluant la marée humaine de fidèles, dont beaucoup étaient arrivés des heures en avance pour l'apercevoir.

Sur plus de deux kilomètres, quelque 700.000 personnes se sont installées jusqu'à l'avenue de la Grande Armée, au-delà de l'Arc de Triomphe, selon le Vatican. Elles peuvent suivre l'office prévu durer une heure et demie sur des écrans géants.

"Je ne verrai probablement rien mais c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on soit nombreux, de participer à la communion", explique, à proximité de l'Arc de Triomphe, Marie-Hélène, venue de banlieue parisienne.

Pendant toute la matinée, les fidèles se sont amassés sur la vaste zone sécurisée, avec l'espoir de voir quelque chose.

Place de la Concorde, où les spectateurs patientaient en pique-niquant, Virginie Courtot, 51 ans, estime que "le pape, c'est la star!". "Il parle à un public au delà de la religion catholique, c'est le pape qu'il nous faut dans l'époque actuel, qui remet de la nuance et de la réflexion", considère celle qui est venue de Nanterre en famille.

- "On va faire du bruit!" -

Alors qu'une dizaine de stations de métro ont été fermées pour la célébration, des dizaines de cars ont déversé toute la matinée des fidèles venus de province, souvent équipés de tabourets ou de chaises pliantes, prêts à patienter.

"Les cathos, on ne les entend pas beaucoup, là on va faire du bruit ! Mais pour annoncer l'amour, la paix, la joie", se réjouit Sylvie Leclerc, enseignante de 51 ans, venue de Seine-Maritime.

Au milieu de la foule, avant l'arrivée du pape, des militantes de l’association féministe catholique Magdala ont déployé une banderole, sur laquelle a été féminisé un verset de l'Evangile "Heureuses celles qui ont soif de justice", pour que les femmes soient "pleinement accueillies" dans l'Eglise.

De nombreuses personnalités politiques sont présentes, dont les candidats à l'élection présidentielle Edouard Philippe, Gabriel Attal et Marine Le Pen, accompagnée de Jordan Bardella, ainsi que le Premier ministre Sébastien Lecornu, l'ancien président Nicolas Sarkozy et les présidents des deux chambres du Parlement, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher.

Le chef de l'Etat Emmanuel Macron, qui a accueilli le pape vendredi à son arrivée à l'aéroport puis à l'Elysée, n'est pas présent, mais est représenté par son épouse Brigitte Macron.

Premier pape à venir à Paris depuis 2008, Léon XIV avait déjà pu mesurer sa popularité auprès des Français vendredi, en déambulant en papamobile dans le centre de Paris devant 300.000 personnes, selon le Vatican, puis, dans la soirée en étant accueilli telle une star par 80.000 jeunes dans le Stade de France, à Saint-Denis.

La visite inédite de Léon XIV dans l'Hexagone, qui le mènera à Lourdes à partir de samedi soir puis à Metz lundi, a lieu sous haute sécurité, mobilisant 17.000 bénévoles, 12.500 policiers et gendarmes pour un budget titanesque de 27 millions d'euros.

- "Emerveillé" par les nouveaux baptisés -

Lui-même petit-fils d'immigrés, Léon XIV a commencé sa deuxième journée en France en se rendant dans l'association diocésaine de soutien aux migrants la Maison Bakhita. "Une maison qui témoigne à toute la ville qu’il est possible de se rencontrer et de vivre ensemble dans la dignité et la paix", a-t-il déclaré, après avoir entendu des témoignages d'exilés afghan et nigérian dans cette association située dans un quartier populaire du nord de la capitale.

"L'histoire de l'Église et de l'humanité (...) n'est pas écrite par ceux qui donnent l’impression de vaincre en s'imposant et en occupant l'espace, mais par ceux qui +font de la place+, instaurent des processus de paix, suscitent la confiance et encouragent la vie", a déclaré le souverain pontife, incitant également "à reconnaître le rôle fondamental des femmes dans la construction d’une civilisation de l’amour".

Depuis son élection en mai 2025, Robert Francis Prevost a régulièrement appelé à défendre la dignité des personnes exilées et des réfugiés, n'hésitant pas à critiquer la politique migratoire du président américain Donald Trump.

Le chef des 1,4 milliard de catholiques dans le monde s'est ensuite dit "émerveillé" par le nombre croissant de nouveaux baptisés en France, dont il a rencontré certains au siège historique de la "Catho de Paris".

AFP