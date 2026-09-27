[Vidéo] The Voice Kids : la Réunionnaise Joy se qualifie pour la grande finale

L'aventure continue pour Joy dans The Voice Kids. Ce samedi 26 septembre 2026, la jeune Réunionnaise de 10 ans a décroché sa place pour la grande finale, qui sera diffusée le samedi 3 octobre prochain. Patrick Fiori a choisi de poursuivre l'aventure avec elle après l'épreuve des Groupes. (Photo TF1/ITV)

Hier soir, TF1 diffusait l'épreuve des Groupes. Pour cette nouvelle étape placée sous le thème des vacances, Joy a interprété "Les vacances au bord de la mer" de Michel Jonasz. Écoutez.

Une prestation qui lui permet de poursuivre son parcours : Patrick Fiori a choisi Joy et Jude, 11 ans, pour représenter son équipe en finale.

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Ils ne sont désormais plus que huit candidats en lice. Joy tentera donc, le 3 octobre, de décrocher le trophée de The Voice Kids et de succéder à Charlotte, gagnante de la saison précédente.

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