Scielle : une application, qui aide les orthophonistes à gagner du temps, pourrait réduire les files d'attente à La Réunion

Une application créée à La Réunion pour aider les orthophonistes à rédiger leurs comptes rendus, Scielle, rencontre un succès notable dans tout l'espace francophone. Son créateur Ludovic Surel évoque la genèse de ce projet. (Photo DR)

En se retournant sur les premiers pas de son projet, Ludovic Surel, n'aurait pas vraiment imaginé qu'il aurait rencontré un tel succès. "En juillet 2025, ma compagne de l'époque était orthophoniste. Et elle passait beaucoup de temps à rédiger des bilans et à produire des comptes-rendus administratifs".

L'ingénieur informaticien de 34 ans décide alors de l'aider. En le vivant presque comme un loisir au début, il conçoit et développe un logiciel pour aider la soignante. Un logiciel qui intègre de l'intelligence artificielle. "Je me suis rendu compte que tous les comptes-rendus avaient la même forme et que la rédaction pour les élaborer n'était pas vraiment grisante. J'ai pensé qu'on pouvait accélérer le processus en utilisant de l'IA".

L'application Scielle est alors créée sur cette base, comme un outil pour aider les soignants à gagner du temps. "Il faut le voir comme un word intelligent. Les orthophonistes vont télécharger leurs documents, décrire les symptômes des patients, poser leur diagnostic et l'appli va tout mettre en forme. Mais l'IA ne posera pas de diagnostics".

Du point de vue des patients, Scielle présente aussi un avantage. Celui de réduire les temps d'attente, souvent longs, avant d'obtenir un rendez-vous chez un orthophoniste. Selon Ludovic Surel, le gain de temps obtenu en gérant plus rapidement les comptes-rendus administratifs permet, en retour, de prendre davantage de patients.

- Une longue file d'attente à La Réunion -

D'autant qu'à La Réunion, cette attente peut être particulièrement longue et atteindre deux ans dans l'Est de l'île. D'après les chiffres de l'Observatoire régional de la santé (ORS), 16.186 patients consultent un orthophoniste sur leur commune. Mais une disparité géographique forte existe puisque 87,9% consultent dans l'ouest et seulement 60,8% dans l'Est.

Reste, toutefois, l'épineuse question du contrôle et de la confidentialité de ces données considérées comme sensibles. Sur ce plan, le créateur de Scielle indique que "l'iA utilisée pour cette appli oublie les données des patients après avoir été utilisée". Par ailleurs, les hébergeurs avec qui il travaille sont dotés des certificats pour données sensibles.

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"Je travaille avec deux avocates sur le sujet", précise-t-il, "des nouvelles lois sont arrivées qu'on observe de très près. Mais pour l'instant, on avance à tâtons" Reste que si nombreux estiment que l'IA doit être régulée, plus nombreux encore sont ceux qui l'utilisent au quotidien.

- Une application adoptée par plus d'un millier d'orthophonistes -

Un phénomène qu'illustre bien le succès remporté par Scielle auprès des soignants. En un an, l'application a été adoptée par 1.327 orthophonistes et 23.044 comptes-rendus ont pu être produits pour 21.170 patients. Elle est également utilisée, outre la France hexagonale, au Luxembourg, en Belgique, en Nouvelle-Calédonie et en Martinique. "Il y a eu un gros effet de bouche à oreilles. Je n'ai fait aucune pub mais les professionnels se sont donnés le mot et ça a fonctionné comme ça".

Ressentant une "forme de fierté" devant le succès de Scielle, Ludovic Surel envisage d'ouvrir son appli à d'autres professions comme les psychomotriciens, les ergothérapeutes ou, même, les avocats. Il est, pour l'instant, seul aux commandes de cette application et s'occupe, tout à la fois, de son développement, du suivi technique et de sa commercialisation. Une situation qui peut être appelée à évoluer si jamais cet outil numérique, créée à La Réunion, rencontre encore davantage de réussite à l'avenir.

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