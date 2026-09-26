À la une de ce dimanche : appli pour orthophonistes, Cascade Biberon, pape Léon IXV à Lourdes, insolite, glaçon japonais et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 27 septembre 2026 : - Scielle, l'application créée à La Réunion qui aide les orthophonistes francophones à gagner du temps - Cascade Biberon : une chute d'eau au coeur de la Plaine des Palmistes - A Lourdes, Léon XIV face aux victimes de violences sexuelles dans l'Eglise - Insolite : combat inédit entre un robot et un homme, Chinoise de six ans qui établit un record du monde du Rubik's Cube - Un glaçon japonais se taille en bijou à cocktails - La pa Météo France i di, sé zot i di – un dimanche nuageux (Photo www.imazpress.com)

Une application créée à La Réunion pour aider les orthophonistes à rédiger leurs comptes rendus, Scielle, rencontre un succès notable dans tout l'espace francophone. Son créateur Ludovic Surel évoque la genèse de ce projet.

À la Plaine des Palmistes, la Cascade biberon compte une hauteur de 200 mètres. Elle se déverse dans un bassin qui n'est plus accessible au public. "Mais un beau promontoire permet de l'admirer", selon l'Office de tourisme de l'est.

Après deux jours à Paris où il a attiré plus d'un million de personnes, Léon XIV poursuit dimanche à Lourdes sa visite en France, avec une nouvelle messe et un rendez-vous très attendu avec des victimes de violences sexuelles dans l'Église.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 21 septembre au vendredi 25 septembre 2026, le voici. D'abord, il y a eu le premier combat entre un humain et un robot humanoïde. Il y a aussi cette Chinoise de six ans qui a établi un record du monde du Rubik's Cube

Dans la ville historique de Kanazawa, des artisans japonais s'affairent autour de blocs de glace. Ils cassent, façonnent et taillent la matière jusqu'à ce que leurs créations soient dignes des cocktails de certains des bars les plus branchés du monde.

Pour ce dimanche 27 septembre 2026, un voile nuageux traine sur toute l'île la matinée. L'après-midi, quelques risques d'averse dans les hauts, l'ouest et le sud.