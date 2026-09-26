Insolite : combat inédit entre un robot et un homme, Chinoise de six ans qui établit un record du monde du Rubik's Cube

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 21 septembre au vendredi 25 septembre 2026, le voici. D'abord, il y a eu le premier combat entre un humain et un robot humanoïde. Il y a aussi cette Chinoise de six ans qui a établi un record du monde du Rubik's Cube

Les scénarios à la Terminator n'appartiennent finalement pas qu'à la science-fiction. Le 18 septembre 2026, l'influenceur américain Frankie LaPenna a accepté de monter dans une cage pour un combat inédit face à un robot humanoïde T800. Quelques coups de poing plus tard, la machine a riposté et rappelé une règle assez élémentaire : se battre contre près de 80 kilos de métal n'est probablement pas une excellente idée.

L'homme contre la machine. Aux États-Unis, l'influenceur Frankie LaPenna s'est prêté à une expérience pour le moins inhabituelle lors d'un événement organisé par REK, une ligue de combat de robots humanoïdes, basée à San Francisco. Casque sur la tête et protections bien attachées, l'Américain commence par décocher plusieurs coups de poing à un robot humanoïde T800, développé par le constructeur chinois EngineAI.

Son adversaire mécanique, lui, ne tend pas exactement l'autre joue. Il réplique avec plusieurs coups de pied particulièrement puissants. L'un projette son adversaire contre la cage, un autre l'envoie directement au tapis.

Si l'organisateur revendique l'événement comme le premier combat entre un humain et un robot humanoïde de type "Terminator", il ne s'agit pas d'un record mondial indépendamment homologué.

- T800, ou Terminator pour les intimes -

La référence à Terminator prête forcément à sourire, mais le T800 d'EngineAI est un véritable robot commercial. Il mesure environ 1m73 et pèse autour de 75 kilos. Ses articulations peuvent développer jusqu'à 450 Nm de couple, selon les caractéristiques communiquées par son constructeur. De quoi donner une certaine force à ses mouvements et, manifestement, à ses coups de pied.

Et si vous craignez une rebellion de robots humanoïdes...pas de panique. Le robot T800 n'avait pas décidé tout seul de s'en prendre à Frankie LaPenna, puisque durant le combat, il était téléopéré par un humain.

- Les combats de robots bientôt un spectacle comme les autres ? -

Derrière cette rencontre insolite se cache une nouvelle forme de divertissement. REK (Robot Entertainment Kombat), à l'origine de l'événement, développe des combats dans lesquels des pilotes contrôlent à distance des robots humanoïdes.

Les machines avaient d'ailleurs déjà commencé à régler leurs comptes entre elles : en mai 2026, la Chine avait accueilli un tournoi opposant des robots humanoïdes.

Cette fois, un humain s'est invité dans la cage. Et au vu du résultat, on lui reconnaîtra au moins une qualité : le courage d'avoir essayé...

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Une petite Chinoise de six ans a établi un nouveau record du monde féminin en résolvant un Rubik's Cube à trois rangées sur trois en un peu plus de quatre secondes, selon un média officiel.

Inventé dans les années 1970, le Rubik's Cube est un casse-tête cubique composé de petits carrés colorés que l'on fait pivoter pour reconstituer six faces unies, chacune d'une couleur différente.

La jeune Lian Yunzhi a battu par deux fois en septembre le record mondial moyen sur ce cube, à l'occasion de deux compétitions homologuées par la World Cube Association, l'organisation internationale qui régit les compétitions de Rubik's Cube, selon la télévision publique CCTV.

Ces tournois se sont déroulés en Chine dans les villes de Wuhan et de Canton.

La fillette a signé la première fois une moyenne de 4,52 secondes sur cinq résolutions, la seconde fois une moyenne de 4,27 secondes.

Lian Yunzhi est "la première femme à descendre sous les 4,5 secondes de moyenne", a indiqué CCTV.

Le record du monde masculin dans la même catégorie est détenu par un autre Chinois, Yiheng Wang, avec une moyenne de 3,51 secondes, selon la World Cube Association.

Le record du monde masculin de résolution en une seule fois est de 2,76 secondes (établi par le Polonais Teodor Zajder), le record féminin de 3,24 secondes (la Chinoise Qixian Cao), selon les sites de la World Cube Association et du Guinness World Records.

Dans une vidéo publiée par CCTV, on voit la jeune championne, un noeud rouge sur la tête, faire pivoter et tourner les faces du cube avec une dextérité impressionnante. Une fois le casse-tête résolu, elle le pose sur la table, applaudit et lève le poing en l'air. Regardez

WATCH: 6-year-old Chinese girl sets world record for solving a 3×3 Rubik’s Cube in just over four seconds (Video: ANSA)



READ: https://t.co/V0SOjfD2kh pic.twitter.com/iMm0ODYXhS — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 22, 2026

Le Rubik's Cube est l'une de ses nombreuses activités extrascolaires, avec la danse et la musique, a raconté sa mère, Lin Yangxi, au média chinois Red Star News. Pour elle, c'est "une excellente activité pour développer les capacités globales chez l'enfant".

La fillette a désormais mémorisé plus de 1.300 séquences de mouvements — les "algorithmes" qui permettent de résoudre le cube — et s'entraîne deux à trois heures par jour, selon Lin Yangxi.

AFP





