Saint-Benoît : Tikok Vellaye célèbre ses 35 ans de carrière la salle Gramoun Lélé

Le samedi 2 mai 2026 à 20h, la salle Gramoun Lélé accueille une soirée avec Tikok Vellaye qui célèbre ses 35 ans de carrière. Le concert est organisé par le Bisik (Saint-Benoît) en partenariat avec La Région Réunion et le conservatoire régional de région (CRR). "Accompagné d'invités prestigieux, Danyel Waro, Gwendoline Absalon, Nono de Kiltir et James… Tikok nous livrera un concert événement en deux actes" notent les organisateurs dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo www.imazpress.com)

Une immersion dans le patrimoine musical : En première partie, Tikok rendra un hommage vibrant à l'œuvre d'Alain Péters avec « Tikok chante Péters ». Un moment de poésie pure où l'âme du "clochard céleste" résonnera avec une intensité rare.

La suite du concert sera consacrée aux plus grands succès de Ti Sours. De l’emblématique Kafrine aux titres qui ont marqué l'histoire du groupe, Tikok fera vibrer la salle au rythme de son séga-maloya unique.

Entre authenticité créole et influences métissées, ce concert est une invitation à célébrer la richesse de notre culture. Un rendez-vous incontournable pour toutes les générations.

- Infos pratiques -

Samedi 2 mai - Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Tarif Adhérents : 12€ / Autres : 15€

Buvette et restauration sur place

Billetterie ici