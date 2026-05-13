Saint-Benoît : un bal la Poussière à la Marine

Le Bisik vous embarque pour une expérience musicale hors format avec Kombi Sound System, un concept unique à La Réunion qui transforme des combis Volkswagen vintage en véritables scènes roulantes. Cela aura lieu à la Marine de la ville de Saint-Benoît, le dimanche 24 mai à partir de 14 heures.

SOMIN SARÈT vous transporte dans le passé et vous raconte tout sur l'histoire de la marine Bourbier au travers d'une conférence zistwar.

TAPOK (LORKÈS TAPOK)

Groupe emblématique de la scène réunionnaise, Tapok puise dans les racines du séga et du maloya pour faire revivre les grands classiques lontan. Depuis plus de 20 ans, Tapok fait rayonner la culture réunionnaise ici et dans toute la zone océan Indien.

DJ LA POUSSIÈRE

Dj La Poussière prend le relais pour faire monter la température avec un set inspiré des bals poussière :

● séga vintage

● maloya remixé

● sons festifs et dansants

Un voyage entre tradition et dancefloor, pour finir la journée en mode trans générationnel.

Infos au 0693 63 39 39

Entrée Libre et Gratuite