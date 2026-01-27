Saint-Denis : Ban Makwalé et Saodaj en concert à la Cité des Arts

La Cité des Arts organise le vendredi 6 février 2026 à 20 h une soirée consacrée aux créations musicales des groupes Saodaj et Ban Makwalé. Deux formations, deux univers à découvrir à Saint-Denis. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Saodaj propose une musique ouverte et contemporaine, nourrie de rock alternatif et de polyrythmies percussives, porté par des textes en créole et en français.

Ban Makwalé s’ancre quant à lui dans les racines du rythme makwalé, héritage venu du nord du Mozambique et inscrit dans l’histoire réunionnaise.

Deux formations, deux univers, deux interprétations à découvrir le vendredi 6 février 2026 à 20 h.

Tarifs : entre 10 et 17 euros

Billetterie : Sur place, par téléphone et en ligne sur le site de la Cité des Arts