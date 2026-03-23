Saint-Denis : la pianiste Caroline Sageman à la Cité des Arts

Le samedi 28 mars 2026 à 20 heures, la Cité des Arts à Saint-Denis accueille la pianiste Caroline Sageman pour un récital original, pensé comme une traversée musicale au sein de son univers artistique et personnel. Une promenade musicale à travers des pièces emblématiques, de "I Will Survive" de Gloria Gaynor à la "Fantaisie-Impromptu" de Chopin, de Liszt à Jacqueline Farreyrol, ou plus inattendu encore, de Chantal Goya à Schubert. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ponctué d’anecdotes, ce concert invite le public à une écoute à la fois enrichie et immersive.

Mise en scène par Florient Jousse avec sensibilité et énergie, cette soirée offrira une expérience musicale accessible à tous les publics.

Descriptif du spectacle

Morceaux de vie : traversée intime entre classique et chanson française

Un récital savoureux, généreux et à coup sûr, totalement addictif !

La vie est trop courte pour s'ennuyer… Et Caroline Sageman l'a toujours su ! Épicurienne jusqu'au bout des doigts, cette pianiste hors norme vous convie à une fête musicale pas comme les autres.

Au menu ? Un festin sonore aussi inattendu que délicieux : Liszt côtoie Jacqueline Farreyrol, Schubert trinque allègrement avec Chantal Goya — et le tout s'accompagne d'anecdotes savoureuses glissées entre les morceaux, comme autant de petits amuse-bouche qui donnent encore plus envie de la suite. Avec Caroline, la musique classique se déguste sans chichi, pas de distance, avec juste ce qu'il faut de gourmandise et de fantaisie. Cerise sur le gâteau : cette façon bien à elle de vous faire sentir que tout ça, c'est fait pour vous.

Parce que la grande musique, c'est avant tout un plaisir — celui de ressentir, de s'émouvoir, de sourire, de frissonner — Caroline Sageman vous tend la main avec générosité et bonne humeur pour vous emmener là où les frontières entre classique et chanson française s'évaporent joyeusement.

Vous n'êtes pas très porté sur la musique classique ?

C'est exactement pour vous que ce récital existe.

Vous aimez déjà la musique classique ? Vous allez adorer la voir sous ce jour nouveau.

Informations pratiques

