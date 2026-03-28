Saint-Leu : Julie Depardieu au Musée Stella Matutina

Dans le cadre de la 13ème édition du Festival Culturissimo, le Musée Stella Matutina de Saint-Leu accueillera, le mercredi 15 avril 2026 à 20 heures, Julie Depardieu, pour une lecture des Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë accompagnée par le mandoliniste Julien Martineau. En première partie du spectacle, vous pourrez retrouver Teddy Iafare-Gangama, accompagné de l’illustrateur David d’Eurveilher. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cet événement gratuit est porté par les Espaces Culturels E.Leclerc, dont le festival Culturissimo s’affirme comme un rendez-vous culturel majeur, proposant partout en France des rencontres avec des artistes de renom.

Et s'il est une actrice inclassable dans le paysage cinématographique français, c’est bien Julie Depardieu. Que ce soit sous l’œil grave d’André Téchiné et de Claude Miller, ou bien dans le monde loufoque et décalé de Jean-Pierre Jeunet, elle n’a pas son pareil pour laisser éclater sa fantaisie et sa justesse.