[Photos] Saint-Louis : "les années art déco à La Réunion - le mobilier de 1930 à 1950" à voir au Musée des arts décoratifs

La nouvelle exposition du Musée des arts décoratifs de l’océan Indien (Madoi à Saint-Louis) intitulée "Les années art déco à La Réunion – Le mobilier de 1930 à 1950" a été inaugurée le vendredi 24 avril 2026. "L’exposition se distingue par sa contribution scientifique inédite, en dévoilant pour la première fois la richesse et la singularité du style Art déco à La Réunion. Elle explore un sujet jusque là peu documenté, notamment dans le domaine du mobilier où les sources sont rares" note le Madoi. A voir jusqu'au 28 février 2027 (Photo D.R.)

Infos pratiques

-Du mardi au dimanche de 09h à 17h30

- Plein tarif : 5 euros, tarif réduit : 2 euros, visite guidée : 8 euros, gratuit pour les moins de 4 ans

- Madoi : Domaine de Maison Rouge - 17 A, ch. Maison Rouge 97450 Saint-Louis Tél :0262 91 24 30

L'exposition a reçu le label "Exposition d’intérêt national 2026" par le ministère de la Culture.