Saint-Paul : Festival Ter’ Marmay’ une journée récréative dédiée aux familles

L’association Ou Gingn' organise le Festival Ter’ Marmay’. Les enfants, et leurs parents, ont rendez-vous ce samedi 11 avril 2026 pour une journée récréative et gratuite qui leur sera entièrement dédiée à l'Hermitage. Au programme : 20 ateliers pour petits et grands, des jeux lontan et un espace jeux libres pour les familles qui feront le déplacement. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Tèr Marmay est un événement gratuit dédié aux familles et à la sensibilisation au développement durable. Organisé par l’association Ou Gingn’, ce festival propose une journée de découverte, d’apprentissage et de partage autour de la faune et la flore endémique de la Réunion nature, de pratiques éco-responsables et de la parentalité.

"L’objectif est de rendre les enjeux environnementaux accessibles aux enfants comme aux adultes grâce à des ateliers ludiques, des animations pédagogiques et des rencontres avec des acteurs engagés du territoire" indique l'association.

- Les objectifs de l’événement : sensibiliser les familles aux enjeux environnementaux et favoriser les rencontres -

La journée s'articulera autour de 4 villages thématiques :

Village Tèr

Ce village est consacré à la découverte de la biodiversité de La Réunion et à la sensibilisation à la préservation de l’environnement. À travers plusieurs ateliers pédagogiques et interactifs, les participants pourront découvrir les plantes endémiques de l’île, le rôle

essentiel des abeilles dans les écosystèmes, l’univers fascinant des fourmis, des insectes, des zoizos et bien plus encore.

L’objectif est de permettre aux familles de mieux comprendre les écosystèmes locaux et d’adopter des pratiques respectueuses de la nature.

Village Mèr

Ce village propose un espace dédié à la découverte et à la protection des milieux marins réunionnais. Ter Marmay propose des ateliers de sensibilisation autour de la biodiversité marine, de la préservation du lagon et des gestes du quotidien permettant de protéger les

océans.

L’objectif est de mieux faire connaître la richesse du patrimoine marin de l’île tout en encourageant des comportements responsables.

Village Brico‐Écolo

Le Village Brico-Écolo met à l’honneur la créativité au service de l’écologie. À travers différents ateliers pratiques, les participants pourront découvrir des solutions simples pour réduire leurs déchets et donner une seconde vie aux objets du quotidien.

Papier recyclé, tressage de coco, fabrication de pâte à modeler comestible ou encore créations écologiques permettront aux enfants et aux adultes d’expérimenter concrètement les principes du réemploi et du zéro déchet.

Village Parentalité

Ce village est dédié aux parents et aux familles et propose un espace d’échange, de sensibilisation et de partage autour des enjeux du quotidien.

Plusieurs ateliers et animations y seront proposés, tels qu’un supermarché alternatif pour mieux comprendre la consommation responsable, des ateliers de cosmétiques naturels à réaliser soi-même, une initiation à la langue des signes française ou encore des jeux pédagogiques géants.

Ce village vise à offrir aux parents des outils concrets pour accompagner leurs enfants dans une

démarche à la fois éducative, responsable et durable.

- Animations de la journée -

Plus de 20 ateliers pour petits et grands

Jeux lontan et espace jeux libres

Chasse aux mots coco dans le jardin

Spectacles et stand‐up réalisés par des enfants

Grande tombola avec de nombreux lots

Espace Buvette et stand de nourriture

Rendez-vous le samedi 11 avril 2026 de 9hà 17h au Jardin d’Eden qui se trouve à L’Hermitage-les-Bains

La journée est gratuites pour les familles, enfants, et le grand public.

L’association Ou Gingn’ agit depuis plus de 20 ans auprès des familles réunionnaises à travers des actions d’accompagnement à la scolarité, des activités périscolaires et des projets de sensibilisation au développement durable.