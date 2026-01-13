Saint-Pierre : Orita, une session de formation diplômante en danse contemporaine indianocéanique

Orita est une formation diplômante en danse contemporaine destinée aux danseurs et danseuses professionnels de la zone océan Indien. Elle vise à accompagner le développement de l’écriture chorégraphique tout en renforçant les compétences pédagogiques. Portée par Lalanbik et le réseau IOCAN, Orita s’inscrit dans le cadre du projet de développement des industries culturelles et créatives de la Commission de l’océan Indien (COI). (Photo d'illustration : DR)

C'est un programme qui bénéficie d’un cofinancement de l’AFD et du soutien de l’Union européenne.

Cette formation est à destination des danseurs et danseuses professionnelles ayant déjà une expérience significative en pratique et en pédagogie de la danse, souhaitant consolider leurs connaissances et leurs compétences et par là même affiner leurs signatures chorégraphiques.

Seuls les résident·es de Maurice, de l’Union des Comores, du Mozambique, de Madagascar et des Seychelles, peuvent bénéficier d’une prise en charge totale (voyage, hébergement, formation). Les danseurs et danseuses des autres territoires de l’océan Indien peuvent néanmoins candidater.

Le programme se déroulera à l’Île-Maurice dans les villes de Flic-en-Flac et Quatre Bornes du 30 mars au 12 avril 2026.

- Au programme-

La formation propose aux professionnel·le·s de la danse de la zone océan Indien de partager des espaces propices à l'acquisition de compétences et de connaissances, favorisant ainsi l'enrichissement de chacun·e, tout en étant accompagné·es par des professionnel·le·s de la région expert·e·s dans la pédagogie en danse.

Les gestes océan Indien seront le cœur battant de cette formation dynamique qui portera la diversité des cultures et la créativité des artistes de la région.

Ainsi, les fondamentaux de la danse contemporaine seront notamment enseignés selon les spécificités et richesses des danses traditionnelles de l’océan Indien.

Plusieurs axes seront travaillés dans cette formation : développement technique, construction du corps et incorporation des danses, atelier de recherche, d’improvisation et d’exploration de répertoires, analyse choréologique, culture chorégraphique, transmission et pédagogie, laissant toujours la place à l’autonomie des étudiant·e·s et à l’apprentissage par la pratique.

- Les intervenant·es -

Salim M’Zé Hamadi Moissi, Cie Tché-Za (Comores)

Zoé Johnson Randrianajnaka Dinampitia, Tahala Company (Madagascar)

Stephen Bongarcon, Cie SR Dance (Île Maurice)

Anna Patten, Art Academy (Île Maurice)

Djodjo Kazadi, Le Royaume des Fleurs (Mayotte)

Autres intervenant.e.s (sous réserve)

Date limite de dépôt des candidatures :

Lundi 19 janvier 2026

Date de réponse :

Vendredi 23 janvier 2026