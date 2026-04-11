Théâtre des Sables : Tias de retour sur scène le 17 avril, accompagné de 25 artistes

L’artiste réunionnais Tias fera son grand retour sur scène le 17 avril 2026 au Théâtre des Sables, à L’Étang-Salé, pour un spectacle placé sous le signe du partage. Pour l’occasion, 25 artistes se produiront à ses côtés, parmi lesquels un chœur de 20 voix ainsi que le duo de rap allemand Zweierpasch, invité pour assurer la première partie. (Photo DR - Tristan Perrachon)

Ce concert revêtira une dimension particulièrement symbolique avec un hommage à Marine Hoareau, disparue en septembre dernier. Ancienne membre des Soul Sisters, elle avait signé les arrangements vocaux du dernier album de Tias. L’artiste a choisi de faire vivre son travail sur scène en interprétant ses partitions avec les Soul Sisters et plusieurs choristes. "La voix est le lien direct entre les âmes", confie Tias.

- "Rayonne", Grand Prix Hippocrène 2025 : un succès européen -

Le spectacle s’inscrit également dans la continuité du projet "Rayonne", distingué en 2025 par le Grand Prix Hippocrène de l’Éducation à l’Europe, récompensant une initiative artistique menée entre La Réunion et l’Allemagne. Une collaboration née d’une résidence au lycée Jean Hinglo, qui a permis de créer un lien avec le groupe allemand Zweierpasch, figures de la scène hip-hop allemande.

À travers ce concert, Tias entend proposer un moment unique, porté par une créolité ouverte sur le monde, entre influences afro-folk, maloya, pop-électro et poésie. Écoutez.

Le spectacle se déroulera en configuration debout afin de favoriser la proximité avec le public. "On ne vient pas voir un concert de plus, on vient vivre un moment de rayonnement collectif", explique l'artiste. Un spectacle qui fait rayonner les cultures à ne manquer sous aucun prétexte.

- Infos pratiques -

• 17 avril à 20h00 (Scolaire à 14h)

• Théâtre des Sables (L'Étang-Salé)

• 15euros (Configuration debout)

• Billetterie : Monticket.re

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