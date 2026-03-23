Évènement : la 17ème Nuit des Virtuoses revient du 25 au 29 mars 2026

La 17e Nuit des Virtuoses revient du 25 au 29 mars 2026, un temps fort musical annuel qui rassemble plus de 90 artistes internationaux sélectionnés qui joueront dans divers lieux culturels de l'île. Les grandes soirées seront le vendredi 27 mars au Téat Plein Air, le samedi 28 et le dimanche 29 mars au Théâtre Luc Donat. Nous publions, ci-dessous, le communiqué du Théâtre Luc Donat. (Photo : Théâtre Luc Donat)

Depuis 2008, La Nuit des Virtuoses s'inscrit comme un événement au format unique, proposant la rencontre des meilleur·e·s musicien·ne·s du monde et de La Réunion.



Pour cette 17ᴱ édition, 16 musiciens partageront la scène :

- Francesca Tandoi | Piano | Italie.

Accompagnée de Pablo Aispuro à la contrebasse et d'Adib Garti à la batterie.

- Mike Dawes | Guitare acoustique | Royaume-Uni

Accompagné par la section cordes de l'Orchestre à Rayonnement Régional : Marc-André Conry et Eva Tasmadjian aux violons, Stéphanie Daniel à l'alto & Aline Sellaye au violoncelle.

- Kinga Gƚyk | Basse | Pologne

Accompagnée de Nicola Viccaro (France) à la batterie et Arek Grygo (Pologne) aux claviers.

- Mustafa Olgan | Qanun | Turquie

Accompagné de Guillaume Ramaye aux claviers, Arjuna Mariapin à la batterie et Kiki Mariapon à la basse.

Ces événéments seront présentés par Émilie Minatchy et l'arrangeur sera Gérald Loricourt.

Lien de la billeterie ici.

L'ensemble de la programmation à découvrir sur ce lien.