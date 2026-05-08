Une première journée riche en émotions pour le festival Arléo

Le festival Arléo a démarré ce week-end du 8 au 10 mai 2026 à Salazie avec une première journée chargée d’émotion. L’ouverture officielle a été marquée par une intervention symbolique de la 3ᵉ compagnie du RSMA, devant les anciens locaux du RSMA.

"Ce lieu chargé d’histoire accueille désormais le public dans une ambiance mêlant mémoire, création et découverte artistique. Plusieurs installations artistiques investissent les bâtiments et leur donnent une nouvelle vie", écrivent les organisateurs.

Une rencontre "originale entre patrimoine, art contemporain et exploration urbaine qui donne déjà le ton de cette édition du festival".

Les festivaliers ont également pu découvrir le concert en plein air de Congyu Wang

