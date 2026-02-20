Emploi : l'UNAPL trace son cap pour 2026, entre défi technologique et crise de reconnaissance pour les professions libérales à La Réunion

Dans un contexte économique et social incertain, les professions libérales de La Réunion se sont rassemblées pour confirmer leur volonté de relever les grands défis de cette année. Pendant cette assemblée générale, les grandes orientations stratégiques ont été au coeur des échanges marquées par une ambition renouvelée face aux enjeux sociétaux, technologiques et économiques. (Photo : UNAPL)

Présidé par Abdoullah Lala, l'UNAPL Réunion, avec l'appui de la Commission Paritaire Régionale des Professions Libérales (CPR-PL), s'impose comme un acteur moteur dans l'intégration des innovations technologiques.

Plus qu'un simple outil technologique, l'intelligence artificielle bouleverse en profondeur les pratiques des cabinets de santé, de droit et d'ingénierie. Consciente des enjeux, l'UNAPL Réunion vise à transformer ce qui pourrait apparaître comme une menace en un vecteur d'innovation, avec ambition de créer des guides de bonnes pratiques et mener des actions de sensbilisation.

Ce chantier est mené de concert avec l’ambitieux projet « Diversité – Acte 2 », qui reste une priorité pour renforcer le rôle social des professions libérales.

- Un secteur souvent méconnu mais important -

Bien que leur rôle soit essentiel dans l'économie réunionnaise, les professions libérales sont encore méconnu et incompris. Trop souvent perçus comme des métiers privilégiés, des professionnels doivent faire face à des enjeux majeurs : hausse des charges, complexité réglementaire et sentiment d'isolement des travailleurs indépendants.

« Les professions libérales sont un pilier de l’économie réunionnaise, mais elles sont trop souvent mal perçues ou incomprises. Nos métiers sont indispensables, mais ils demandent plus de soutien et de reconnaissance », a affirmé Abdoullah LALA, président de l’UNAPL Réunion.

L'un des buts fondamentaux pour l'année 2026 est de faire davantage entendre leurx voix lors des débats publics et auprès des décideurs.

La défense de la spécificité des professions libérales devient un impératif dans un environnement de plus en plus incertain.

- Un dialogue social renforcé pour des actions concrètes -

L’Assemblée générale a également témoigné de l’excellence du dialogue social avec l’ensemble des partenaires syndicaux, qu’ils soient issus des organisations professionnelles libérales (UNAPL, CNPL) ou des syndicats de salariés (CGT, FO, CFE-CGC, CFDT, UNSA).

Le défi pour 2026 reste de faire converger ces forces autour des recommandations techniques, comme celles liées à l’intelligence artificielle, et des grandes orientations budgétaires. Ces initiatives visent à soutenir les professions libérales de La Réunion, tout en préservant l’équilibre social et économique du secteur.

- Une année de mutation et d’engagement -

Pour les professions libérales réunionnaises, l’année 2026 sera placée sous le signe de la transformation. Face à l’exigence de modernité technologique et à la nécessité de défendre un statut fragilisé par les réformes successives, l’UNAPL Réunion affirme son ambition de guider le secteur vers un nouveau cap.