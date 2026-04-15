Étang-Salé : le corps sans vie d'un homme d'une quarantaine d'années repêché au niveau du Gouffre

Ce mardi 14 avril 2026, le corps sans vie d'un homme d'une quarantaine d'années a été repêché au niveau du Gouffre de l'Étang-Salé, indique un confrère. Il est plus de 13h30 lorsque les gendarmes sont alertés de la présence d'un corps flottant, confirme la gendarmerie. L'hélicoptère de la Section aérienne de gendarmerie a été déployé ainsi que les plongeurs de la brigade nautique. Le corps a été remonté sur la terre. La victime n'a pour le moment pas pu être identifiée. Les circonstances du décès de la personne sont encore à élucider. Une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Pierre (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)