TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Étang-Salé : le corps sans vie d'un homme d'une quarantaine d'années repêché au niveau du Gouffre

  • Publié le 15 avril 2026 à 13:20
L'Étang-Salé : une jeune femme portée disparue au niveau du Gouffre [?]

Ce mardi 14 avril 2026, le corps sans vie d'un homme d'une quarantaine d'années a été repêché au niveau du Gouffre de l'Étang-Salé, indique un confrère. Il est plus de 13h30 lorsque les gendarmes sont alertés de la présence d'un corps flottant, confirme la gendarmerie. L'hélicoptère de la Section aérienne de gendarmerie a été déployé ainsi que les plongeurs de la brigade nautique. Le corps a été remonté sur la terre. La victime n'a pour le moment pas pu être identifiée. Les circonstances du décès de la personne sont encore à élucider. Une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Pierre (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Faits divers, Étang-Salé, Gendarmerie

guest
0 Commentaires