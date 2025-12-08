Saint-André : le maire signale au procureur le paiement présumé par le Département de 935.000 euros de loyers pour un bâtiment vide

(Actualisé) "17.000 euros de loyers sont versés tous les mois par la collectivité Départementale pour un local situé face à la médiathèque à Saint-André, resté totalement inoccupé pendant près de deux ans" affirme le maire de Saint-André, Joé Bédier dans un communiqué publié ce lundi 8 décembre 2025. "Plus de 935.000 euros (ont été) dépensés depuis plus de 4 ans pour du vide, sans qu’aucun service n’y ait jamais été rendu à la population" ajoute-t-il. Il indique avoir fait "un signalement (pour ces fait supposés) sur la base de l’article 40 a été transmis à Madame la Procureure de la République ce mercredi 3 décembre". Interrogé, le président du Département n'a pas souhaité réagir (Photo www.imazpress.com)

"Il est nécessaire que la Justice fasse toute la lumière sur cette non-occupation prolongée, sur l’usage de ces fonds publics et sur les circonstances politiques qui ont accompagné cette opération lucrative conclue par le Département avec Mme Wong.

Comme le rappelle le signalement, Mme Wong a appartenu à la majorité municipale de Saint- André avant de ne plus figurer sur la liste en 2020, avec la promesse d’intégrer la liste régionale en 2021, puis celle-ci a été remplacée au dernier moment, c’est à dire en même temps que la signature de ce bail.

Par ailleurs, le signalement rappelle que M. Jean-Marie Virapoullé, alors Vice-Président du Département, est intervenu publiquement 2 ans après la signature sur ce dossier : un fait qui renforce les interrogations sur de possibles facilités politiques autour d’une opération qui a coûté 935.000 € depuis 4 ans pour un bâtiment totalement vide pendant deux ans.

La Ville de Saint-André refuse catégoriquement que l’on cherche aujourd’hui à faire payer aux Saint-Andréens ce qui apparaît comme une manœuvre politique coûteuse, en proposant à la commune de racheter ou de préempter un bien qu’elle n’a jamais sollicité.

Je défendrai chaque euro public : l’argent des contribuables ne doit jamais servir à financer des arrangements liés à des ambitions politiques, mais uniquement à l’intérêt général !

Ces pratiques du passé nous ne pouvons pas les accepter ni les tolérer ! 935 000 € dépensés pour du vide : c’est inacceptable et la vérité doit être dite !"

Interrogé par Imaz Press, Cyrille Melchior, n'a pas souhaité s'exprimer.

