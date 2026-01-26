Disparition de Nicolas Aulezy : sa famille demande l'aide des chasseurs de tangues pour continuer les recherches

Depuis le lundi 5 janvier 2026, Nicolas Aulezy, 47 ans, est porté disparu dans le secteur de Piton Fougère à Sainte-Marie. Ce lundi 26 janvier, sa famille et ses amis lancent "un appel urgent à tous les chasseurs de tangues" pour participer activement aux recherches. Nicolas Aulezy a été localisé pour la dernière fois le 5 janvier vers 20h dans la zone du Piton Bémassoune, située dans la Plaine des Fougères. (Photo : eg/www.imazpress.com)

À Piton Fougère, la zone de recherche s'étend sur plus de 33 km2 de forêt. La famille de Nicolas Aulezy sollicite aujourd'hui la participation du plus grand nombre de chasseurs, accompagnés de leurs chiens, afin de couvrir efficacement cette zone difficile d’accès.

Dans un communiqué, les proches de Nicolas Aulezy expliquent cette démarche : "Votre expertise et votre engagement sont précieux pour retrouver Nicolas au plus vite. Une récompense sera offerte à la ou aux personnes qui permettront de localiser Nicolas Aulezy. Pour toute information complémentaire ou pour signaler un indice, merci de nous contacter via la page Facebook : Recherches Nicolas Aulezy – La Réunion."

La famille Aulezy tient à exprimer sa profonde gratitude pour le soutien et la mobilisation de tous ces dernières semaines.

L'homme de 47 ans est père de deux enfants. Le jour de sa disparition, il était vêtu d'un short ou bermuda de couleur foncée, un tee-shirt à manches longues blanc, d'une casquette avec deux bandes fluos et d'un sac à dos turquoise.

Si vous avez des informations, merci de contacter le PGHM au 02.62.93.09.30 ou en composant le 17.

- Sa famille mène des battues -

Le samedi 17 janvier 2026, de nombreuses personnes se sont rassemblées dans le secteur de Piton Fougère pour une battue avec un objectif, le retrouver. Sa famille a fait le déplacement jusqu'à La Réunion pour poursuivre les recherches avec les proches et les collègues du randonneur, aidés par les équipes du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM)

Une cagnotte en ligne a été ouverte afin d’aider à financer ces recherches.

