Tribunal de Saint-Denis : trois ans de prison pour un jeune de 18 ans qui a tiré sur un adolecent de 14 ans

Ce lundi 16 mars 2026, le tribunal de Saint-Denis a condamné un jeune homme de 18 ans à 3 ans de prison dont 2 avec sursis. Le jeudi 12 mars, dans la montée de Montgaillard à Saint-Denis, il avait tiré un coup de carabine à plombs sur un adolescent de 14 ans qui effectuait des tours de mini moto. (Photo www.imazpress.com)

Il est un peu plus de 15 heures. Laurent S., 18 ans depuis quelques mois, est tranquillement chez lui. Le jeune majeur qui travaille en CDD dans les espaces verts pour une association dionysienne se repose car tous les matins, il doit se lever tôt pour aller travailler.

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Or, depuis quelques jours, l'un de ses voisins, âgé de 14 ans et qui habite à moins de 50 mètres, n'arrête pas passer et de repasser devant chez lui au guidon de sa mini moto. "Je voulais me reposer", explique-t-il à la barre du tribunal.

"Mais, je ne pouvais pas. Ma sœur a appelé plusieurs fois la police mais elle n'est jamais venue. Alors j'ai été chercher ma carabine à plomb et j'ai tiré", poursuit-il. "Et vous avez visé où", interroge le Président Bernard Molie.

"J'ai visé la roue", affirme le jeune adulte. Sauf que le plomb s'est fiché dans le dos de l'adolescent et s'est arrêté à quelques centimètres du poumon. "J'ai senti quelque chose au cœur et c'est comme si on m'avait coupé la respiration", raconte le jeune homme à l'hôpital.

- "Les conséquences de ce tir auraient pu dramatiques"

En effet, même si son pronostic vital n'est pas engagé, il subira une opération sous anesthésie générale afin de lui retirer le projectile de 4,5mm.

En annexe, lors de la perquisition effectuée par les enquêteurs au domicile du mis en cause, ils découvriront non seulement la carabine à plomb mais aussi quatre autres armes, trois d'épaule et une de poing, beaucoup plus dangereuses appartenant à son père.

"Les conséquences de ce tir auraient pu dramatiques", plaide Me Estelle Chassard pour le jeune homme mineur représenté par sa mère. "Depuis qu'il est rentré de l'hôpital, il ne veut plus sortir et il a énormément de mal à dormir. Il faudra très certainement un suivi psychologique", souligne l'avocate en demande une expertise ultérieure.

En prenant la parole pour ses réquisitions, la représentante du parquet affirme que le tir était non seulement voulu mais sur le conducteur de la mini moto.

"Il est allé chercher l'arme, il a pris une munition, il l'a chargée et il a tiré. Oui, il n'est pas connu, mais les faits sont graves", conclut la parquetière, soulignant que le dossier avait ouvert pour tentative de meurtre, et requérant 4 ans d'emprisonnement dont un avec sursis et maintien en détention.

- "Il a tiré parce qu'il était agacé par le bruit" -

Après avoir souligné qu'aucune enquête n'a été effectuée par les enquêteurs, ni sur les distances du tir, ni sur la mini-moto et son conducteur et souligné que durant le week-end la maison de la famille de l'accusé a été caillasses, l'avocate de défense attaque.

"Il a tiré parce qu'il était agacé par le bruit. Les conséquences, il ne les a pas voulues. Et, avec un casier vierge et un plomb, on vous demande trois ferme pour un jeune homme qui n'est pas connu. Il n'a pas sa place à Domenjod", conclut Me Catherine Moissonnier en requérant une peine mixte sous bracelet ou au maximum en semi-liberté.



Juge en comparution immédiate, Laurent S. a été condamné 3 ans de prison dont 2 avec sursis avec obligations, de travail, d'indemniser et interdiction d'entrer en contact avec la victime durant ans.

La peine ferme, avec exécution provisoire, est aménageable rapidement sous le contrôle du juge d'application des peines.

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