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Contrôles routiers : 150 infractions relevées et 17 permis retirés ce week-end

  • Publié le 11 octobre 2026 à 10:00
  • Actualisé le 11 octobre 2026 à 19:12
gendarmerie

La gendarmerie a publié son bilan pour les contrôles routiers de ce week-end du 10-11 octobre 2026. Onze opérations ont été menées sur tout le week-end et 150 infractions ont été constatées. Concernant ces infractions, on relève 23 conduites sous l'emprise de l'alcool et 8 sous stupéfiants. Par ailleurs, 17 permis ont été retirés et 18 défauts d'assurances verbalisés. La gendarmerie a également procédé à l'immobilisation de 11 véhicules. Enfin, 23 usage de téléphone au volant ont également été relevés par les forces de l'ordre. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Gendarmerie, Contrôles routiers, Infractions

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