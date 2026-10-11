Contrôles routiers : 150 infractions relevées et 17 permis retirés ce week-end

La gendarmerie a publié son bilan pour les contrôles routiers de ce week-end du 10-11 octobre 2026. Onze opérations ont été menées sur tout le week-end et 150 infractions ont été constatées. Concernant ces infractions, on relève 23 conduites sous l'emprise de l'alcool et 8 sous stupéfiants. Par ailleurs, 17 permis ont été retirés et 18 défauts d'assurances verbalisés. La gendarmerie a également procédé à l'immobilisation de 11 véhicules. Enfin, 23 usage de téléphone au volant ont également été relevés par les forces de l'ordre. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)